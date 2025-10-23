Không báo dân, quân cảnh hóa 'kẻ lạ có vũ trang' – cảnh sát nổ súng tự vệ: Tập trận Đức đại hỗn loạn

Tờ Express (Anh) đưa tin, một cuộc tập trận quân sự của Đức đã trở nên hỗn loạn vào ngày 22/10 sau khi một binh sĩ vô tình bị cảnh sát bắn bị thương. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Erding, bang Bavaria và có sự tham gia của các đơn vị thuộc lực lượng quân cảnh Đức.

Một tuyên bố từ quân đội Đức (Bundeswehr) cho biết lực lượng quân cảnh của họ đang thực hiện một trong những cuộc tập trận lớn nhất và phức tạp nhất trong những năm gần đây. Khoảng 500 binh sĩ đang tập trận tại các khu vực công cộng và chuẩn bị cho một kịch bản phòng thủ xung quanh thành phố Munich. Cuộc tập trận được gọi là Marshal Power 2025, còn có sự tham gia của khoảng 300 cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ.

Binh sĩ Đức tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Getty

Thật không may, cả người dân địa phương lẫn lực lượng cảnh sát Erding dường như đều không được thông báo về cuộc tập trận.

Theo tờ Bild (Đức), người dân đã hoảng hốt khi phát hiện những đối tượng đeo mặt nạ mang vũ khí ẩn nấp trong các trang trại. Họ đã gọi điện cho sở cảnh sát địa phương - nơi lập tức phát lệnh báo động toàn diện và cử các sĩ quan đến điều tra.

Tuy nhiên, khi các sĩ quan cảnh sát đến hiện trường, lực lượng quân cảnh đã nổ súng vào họ bằng đạn giả vì nghĩ rằng đây là một phần của cuộc diễn tập.

Sợ bị tấn công, các sĩ quan cảnh sát đã bắn trả bằng đạn thật. Kết quả là, một binh sĩ thuộc lực lượng quân cảnh đã bị bắn trúng và bị trầy xước mặt, trước khi được đưa đến bệnh viện bằng máy bay để điều trị thêm.

Khu vực này sau đó đã được phong tỏa và chính quyền đã mở một cuộc điều tra về vụ nổ súng ngoài ý muốn.

Cảnh sát Erding nhấn mạnh rằng không có mối nguy hiểm nào đối với công chúng nhằm trấn an người dân địa phương.

Đài DW (Đức) đưa tin, người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến Bundeswehr sau đó nói với giới truyền thông Đức rằng một sự hiểu lầm đã dẫn đến vụ nổ súng giữa binh sĩ tham gia tập trận và cảnh sát được người dân địa phương gọi đến.

Theo người phát ngôn và cảnh sát địa phương, binh sĩ này hiện đã được xuất viện và được điều trị các vết thương nhẹ.

Cảnh sát đã phong tỏa một khu vực rộng lớn sau sự cố nghiêm trọng. Ảnh: vifogra

Theo Express, cuộc tập trận diễn ra sau khi một loạt máy bay không người lái không xác định đã được phát hiện khiến Sân bay Munich gần đó phải đóng cửa trong thời gian gần đây.

Vào ngày 2/10, một số máy bay không người lái đã được phát hiện ở khu vực xung quanh và trong khuôn viên Sân bay Munich. Các khu vực lân cận sân bay, bao gồm Freising và Erding, cũng bị ảnh hưởng.