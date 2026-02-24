Đưa trái tim từ Hà Nội vào TPHCM hồi sinh cho bệnh nhi 11 tuổi

Ngày 24-2, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho hay rạng sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 23-2), bệnh viện thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống một bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Ca ghép được triển khai khẩn cấp xuyên đêm, trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

CSGT TPHCM hỗ trợ dẫn đường, bảo đảm quá trình vận chuyển tạng được diễn ra nhanh chóng và an toàn

16 giờ chiều mùng 6 Tết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về một nguồn tim hiến phù hợp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Theo đánh giá chuyên môn, tình trạng người hiến tạng không ổn định, nếu kéo dài thời gian hồi sức chết não có thể ảnh hưởng đến chất lượng tạng. Thời gian dành cho việc tiếp nhận và vận chuyển tạng vì vậy vô cùng gấp rút.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc bệnh viện đã kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Chỉ trong hơn một giờ, ê-kíp gồm phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tập trung đầy đủ, kịp thời di chuyển ra Hà Nội trên chuyến bay gần nhất. Nhiều nhân viên y tế đã chủ động quay trở lại bệnh viện khi nhận lệnh điều động.

Tim hiến được vận chuyển về TPHCM lúc 3 giờ 45 sáng mùng 7 Tết. Ca phẫu thuật ghép tim được tiến hành ngay sau đó trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về chuyên môn.

Đến khoảng 4 giờ 45 phút, trái tim mới đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận với những nhịp đập đầu tiên mạnh mẽ và đều đặn. Diễn tiến sau ghép ban đầu thuận lợi, huyết động ổn định, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức.

Ê-kíp xử lý tạng hiến theo quy trình nghiêm ngặt trước khi đưa vào ghép cho người nhận

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính - cho biết chỉ trong vòng một tuần, ngay trước và sau Tết, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp hai ca ghép tim.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Quyết định nhân văn này đã góp phần mang lại sự sống cho người bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.

Thực hiện 214 ca ghép tạng Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện tổng cộng 214 ca ghép tạng, bao gồm 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim. Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục tăng cường phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các cơ sở y tế trên toàn quốc nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu hóa kết quả điều trị và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.



