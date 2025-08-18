Dưa chuột "ngậm thuốc kích thích" có 3 đặc điểm này, người biết nhận ra ngay

Mùa hè, trên mâm cơm của hầu hết gia đình Việt, dưa chuột (hay còn gọi là dưa leo) cùng với cà chua là hai loại rau quả xuất hiện thường xuyên nhất. Từ làm nộm, nấu canh đến ăn sống, dưa chuột vừa dễ chế biến, vừa giúp giải nhiệt nên được nhiều người yêu thích, đặc biệt là những ai đang giảm cân.

Thế nhưng, không phải quả dưa nào ngoài chợ cũng “sạch” như bạn nghĩ. Thực tế, trên thị trường hiện nay có không ít loại dưa chuột được kích thích bằng hormone tăng trưởng hoặc hóa chất để đẹp mã và lâu hỏng hơn. Những loại dưa này nhìn thì bóng bẩy, tươi lâu, thậm chí giá bán còn cao hơn dưa tự nhiên. Nhưng hậu quả là mất đi hương vị giòn ngọt đặc trưng, đồng thời hàm lượng dinh dưỡng bị suy giảm đáng kể.

Vậy làm sao để phân biệt?

- Nhìn hình dáng: dưa chuột thẳng đuột, gai cứng, để trong tủ lạnh 4-5 ngày vẫn tươi có thể là dưa bị tác động. Dưa tự nhiên thường hơi cong, dễ úa vàng sau 1-2 ngày.

- Quan sát phần hoa: dưa chuột tự nhiên, hoa ở đầu thường rụng dễ dàng. Nếu quả còn nguyên hoa bám chắc, nhiều khả năng đã được xử lý kích thích tăng trưởng.

- Ngửi mùi: dưa sạch có mùi thơm mát nhẹ. Nếu không có mùi gì hoặc thoang thoảng mùi thuốc, đó là tín hiệu đáng lo ngại.

Dưa chuột vốn giàu vitamin và chất xơ, rất tốt cho tiêu hóa và làm mát cơ thể. Nhưng để an toàn, hãy tỉnh táo khi chọn mua. Và nếu muốn đổi món, bạn có thể thử công thức dưa chuột muối xổi tại nhà: cắt miếng, trộn muối, thêm nước ngâm cùng tỏi, ớt, hoa tiêu, để qua đêm là có ngay món ăn giòn mát, đưa cơm ngày nóng.

Nói cho cùng, dưa chuột là món rau dân dã, nhưng khi bị “bàn tay công nghệ” can thiệp, nó không còn giữ nguyên giá trị vốn có. Người tiêu dùng cần tỉnh táo để mỗi bữa ăn vừa ngon miệng vừa đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu