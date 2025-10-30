Đưa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà hoang vào bệnh viện chăm sóc

Ngày 30/10, thông tin từ UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị cho hay, vào lúc 7h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3kg, được quấn bằng một chiếc khăn mỏng và đặt trong thùng giấy ở trong căn nhà hoang gần Nhà văn hóa thôn Phương An.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang được đưa vào bệnh viện chăm sóc.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an xã Triệu Cơ đã đưa cháu bé đến bệnh viện để chăm sóc. Tại bệnh viện, bác sĩ đã cắt dây rốn, sưởi ấm và thực hiện các biện pháp chăm sóc cần thiết cho cháu bé.

“Chính quyền địa phương sẽ phối hợp với người dân và bệnh viện tiếp tục chăm sóc, đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định”, Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ Đoàn Quang Diện cho biết.