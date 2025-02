Dù tiết kiệm đến đâu cũng không ăn 4 món này khi đã để qua đêm: ĐỘC ngang thạch tín

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình thuộc Bệnh viện Mackay Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, tiết kiệm sai cách trong nấu nướng, bảo quản thực phẩm có thể khiến chúng ta trả giá rất đắt về sức khỏe. Trong đó, thói quen tích trữ, ăn lại đồ ăn thừa trong nhiều bữa rất phổ biến.

Trong khi, một số thực phẩm nếu bảo quản sai cách hoặc hâm nóng lại có thể sinh độc tố nguy hiểm ngang với thạch tín. Vì vậy, tiết kiệm mấy cũng nên vứt bỏ 4 món ăn sau đây nếu đã nấu chín, ăn thừa và để qua đêm, dù bảo quản trong tủ lạnh:

1. Rau lá xanh đã nấu chín

Ảnh minh họa

Rau lá xanh như cải bó xôi, rau muống, cải thìa chứa nhiều nitrat tự nhiên. Khi để qua đêm, vi khuẩn có thời gian phân hủy nitrat thành nitrit - một hợp chất có thể tạo thành nitrosamine khi vào cơ thể, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Ngay cả khi bảo quản lạnh, rau vẫn có thể bị oxy hóa, mất chất dinh dưỡng và biến thành một nguồn độc tố âm thầm gây hại cho sức khỏe.

2. Hải sản đã nấu chín

Hải sản như tôm, cá, mực chứa nhiều protein dễ bị oxy hóa. Khi để qua đêm, dù bảo quản tủ lạnh, các protein này có thể biến đổi thành hợp chất độc hại, gây áp lực lớn lên gan, thận khi tiêu hóa. Nếu không được hâm nóng đúng cách, hải sản còn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Đặc biệt, bác sĩ Lý nhấn mạnh, nếu đã để ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi bảo quản lạnh, nguy cơ nhiễm khuẩn càng cao.

Ảnh minh họa

3. Đồ chiên rán ngập dầu

Thực phẩm chiên rán vốn đã không tốt cho sức khỏe do chứa nhiều dầu mỡ. Khi để qua đêm rồi hâm nóng lại, đặc biệt là ở nhiệt độ cao, chúng có thể sinh ra acrylamide - một hợp chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư và gây tổn thương thần kinh. Ngoài ra, do tính chất chế biến đặc trưng lại càng nguy hiểm. Bởi dầu chiên đi chiên lại cũng sản sinh nhiều gốc tự do, ảnh hưởng đến hệ tim mạch và thúc đẩy lão hóa tế bào.

4. Trứng đã chế biến, nhất là chưa chín hẳn

Trứng luộc hoặc trứng chiên để qua đêm có thể trở thành nguồn vi khuẩn Salmonella và E. coli nếu không bảo quản đúng cách. Khi trứng bị hâm nóng nhiều lần, protein trong trứng có thể biến tính, gây khó tiêu và làm tăng nguy cơ đau bụng, đầy hơi. Đặc biệt, trứng sống hoặc lòng đào càng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.

Ảnh minh họa

Lời khuyên bảo quản thực phẩm an toàn Chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình khuyến nghị, không chỉ 4 thực phẩm để qua đêm gây nguy hiểm trên mà bất cứ thực phẩm nào cũng chỉ nên nấu vừa đủ mỗi bữa. Nếu buộc phải giữ lại thức ăn qua đêm, hãy lưu ý: - Bảo quản lạnh đúng cách: Cho thức ăn vào hộp kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dưới 5 độ C, không để ở nhiệt độ phòng quá lâu. - Hâm nóng kỹ: Khi ăn lại, hâm nóng ở nhiệt độ ít nhất 100 độ C để tiêu diệt vi khuẩn. - Không để thức ăn quá 24 giờ: Thực phẩm để qua đêm chỉ nên ăn trong vòng một ngày và không nên hâm nóng lại nhiều lần.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health