Kỳ nghỉ Quốc khánh đang khiến bản đồ du lịch “nóng” lên, khi du khách Việt đồng loạt tìm kiếm những điểm đến từ gần đến xa.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, cũng là thời điểm nhiều du khách Việt bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi dài ngày để nghỉ ngơi, khám phá và tận dụng trọn vẹn kỳ nghỉ. Từ các thành phố biển quen thuộc trong nước đến những điểm đến nổi tiếng tại châu Á và xa hơn, nhu cầu tìm kiếm thông tin về nơi lưu trú, lịch trình và điểm đến đang trở nên sôi động hơn.

Đà Nẵng dẫn đầu danh sách điểm đến trong nước

Theo dữ liệu tìm kiếm trên Booking.com, Đà Nẵng đang là điểm đến trong nước được du khách Việt quan tâm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, vượt qua hàng loạt cái tên quen thuộc như Nha Trang hay Phú Quốc.

Cụ thể, trong nhóm các chuyến đi có ngày nhận phòng từ 29/8 đến 6/9/2026, Đà Nẵng đứng ở vị trí số 1 về lượng tìm kiếm. Trong khi đó, Nha Trang xếp thứ 3 và Phú Quốc đứng thứ 8.

Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: VNTRIP)

Top 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất lần lượt là: Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, TP.HCM, Hà Nội, Vũng Tàu, Hội An, Phú Quốc, Huế và Quy Nhơn.

Đáng chú ý, danh sách này cho thấy các điểm đến gắn với biển và thiên nhiên vẫn chiếm ưu thế trong lựa chọn của du khách Việt. Bên cạnh những thành phố biển quen thuộc, Đà Lạt cũng góp mặt ở vị trí thứ 2, cho thấy nhu cầu tìm kiếm những chuyến đi lên cao nguyên, tận hưởng khí hậu mát mẻ cũng không hề giảm nhiệt.

Đà Lạt là điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều thứ hai trong kỳ nghỉ lễ 2/9 (Ảnh: iVIVU)

Theo Booking.com, 57% du khách Việt cho biết họ có kế hoạch đi biển, trong khi 46% mong muốn dành thời gian khám phá thiên nhiên và núi rừng. Hai xu hướng này phần nào lý giải sự xuất hiện dày đặc của các điểm đến biển và thiên nhiên trong Top 10.

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài tạo thêm dư địa để du khách chủ động xây dựng những lịch trình phong phú hơn, thay vì chỉ dành trọn vài ngày tại một địa điểm. Với quỹ thời gian thoải mái, nhiều người có thể kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và tham quan nhiều địa danh trong cùng một chuyến đi.

Bangkok dẫn đầu các điểm đến quốc tế

Không chỉ các điểm đến trong nước, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay còn chứng kiến sự quan tâm đáng kể của du khách Việt đối với các hành trình nước ngoài. Bangkok đứng đầu danh sách 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất trên Booking.com, vượt qua hàng loạt thành phố nổi tiếng tại châu Á.

Danh sách các điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Booking.com)

Theo sau Bangkok lần lượt là: Seoul, Singapore, Kuala Lumpur và Tokyo. Các vị trí tiếp theo thuộc về Thượng Hải, Paris, Hong Kong, Đài Bắc và Sydney.

Đáng chú ý, 8/10 điểm đến trong danh sách đều nằm tại châu Á. Điều này cho thấy những chuyến đi quốc tế trong khu vực, với thời gian di chuyển tương đối thuận tiện, vẫn là lựa chọn được nhiều du khách Việt ưu tiên trong kỳ nghỉ kéo dài vài ngày.

Bangkok dẫn đầu danh sách điểm đến quốc tế được du khách Việt tìm kiếm dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: iVIVU)

Thượng Hải thu hút sự chú ý của du khách Việt trong kỳ nghỉ lễ 2/9 (Ảnh: Elite)

Theo Booking.com, 88% du khách Việt xem sự thuận tiện trong di chuyển và khả năng tiếp cận là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Đây là lợi thế giúp Bangkok, Seoul, Singapore hay Kuala Lumpur tiếp tục được quan tâm trong kỳ nghỉ Quốc khánh, nhờ kết nối hàng không thuận tiện, thời gian di chuyển tương đối ngắn và hệ thống dịch vụ du lịch đa dạng.

Trong đó, Bangkok nổi lên như một lựa chọn “đi một lần, trải nghiệm nhiều”. Chỉ trong vài ngày, du khách có thể kết hợp thưởng thức ẩm thực, mua sắm, khám phá văn hóa, tham quan các công trình nổi tiếng và vui chơi giải trí mà không mất quá nhiều thời gian di chuyển giữa các điểm.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng cũng cho thấy du khách Việt không chỉ tìm kiếm những hành trình dễ đi. Paris và Sydney lần lượt đứng thứ 7 và 10, cùng lọt vào Top 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất. Khoảng cách xa hơn đồng nghĩa với thời gian bay dài và khâu chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhưng điều đó dường như không ngăn được những người muốn tận dụng kỳ nghỉ để đi xa.

Sự xuất hiện của Paris và Sydney cho thấy kỳ nghỉ Quốc khánh không chỉ là dịp cho những chuyến đi ngắn trong khu vực mà còn mở ra cơ hội thực hiện các hành trình dài ngày. Khi có thêm thời gian, du khách có thể xây dựng lịch trình nhiều điểm, dành thời gian khám phá sâu hơn hoặc lựa chọn những trải nghiệm vốn khó sắp xếp trong các kỳ nghỉ ngắn.

Đằng sau những lựa chọn khác nhau là một thay đổi đáng chú ý trong cách người Việt lên kế hoạch du lịch. Điểm đến không còn đơn thuần được chọn vì nổi tiếng hay thuận tiện, mà ngày càng phải phù hợp với mục đích của chuyến đi - từ nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực cho đến tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định du khách ngày càng chủ động và kỹ lưỡng hơn khi chuẩn bị cho chuyến đi, đồng thời tìm kiếm những hành trình mang dấu ấn cá nhân.

Dịp 2/9 năm nay, người Việt không chỉ chọn nơi dễ đến, mà đang chọn những hành trình đáng để dành thời gian.