Dự định tích lũy 1 tỷ để dưỡng già, vợ chồng tôi sốc khi nghe con trai nói: "Làm thế này là lãng phí"

Sự chênh lệch trong cách làm việc, nhìn nhận sự việc giữa 2 thế hệ chưa bao giờ là điều dễ giải quyết.

Trong những năm gần đây, không ít gia đình rơi vào tình huống cha mẹ và con cái có cách nhìn rất khác nhau về tài sản. Thế hệ đi trước thường xem đất đai là tài sản cốt lõi, là chỗ dựa lâu dài khi tuổi già đến gần. Trong khi đó, nhiều người trẻ lại cho rằng vốn nằm yên trên đất là sự lãng phí, nên chuyển sang đầu tư hoặc kinh doanh để tạo ra lợi nhuận nhanh hơn. Gia đình ông Hưởng và bà Hoàn ở ngoại thành cũng đang đứng trước bài toán như vậy.

Làm trang trại 20 năm chưa gom đủ 1 tỷ dưỡng già

Năm nay ngoài 60 tuổi, ông Hưởng và bà Hoàn sở hữu một khu trang trại chuyên trồng cây ăn quả và một số loại rau củ theo mùa. Hơn 20 năm qua, cuộc sống của hai ông bà gắn liền với mảnh đất này.

Ông Hưởng kể rằng làm nông nghiệp chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Có những năm thời tiết thuận lợi, giá nông sản tốt, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về 300-400 triệu đồng, trừ đi tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc dụng cụ hỗ trợ thì cũng để ra được 200-250 triệu. Nhưng cũng có năm mưa bão liên tiếp, sâu bệnh nhiều, giá cả xuống thấp, gần như không có lãi, thậm chí coi như làm không công.

Dù vậy, hai ông bà chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Vì nghề này vẫn giúp ông bà nuôi được các con ăn học trưởng thành, vẫn cho được con trai cả 1 nửa tiền mua nhà, vẫn hỗ trợ con gái út đầy đủ chi phí đám cưới và mấy lượng vàng của hồi môn.

Ông Hưởng tính toán rằng nếu duy trì thêm khoảng 5-7 năm nữa, cộng với số tiền tiết kiệm hiện có, hai vợ chồng hoàn toàn có thể tích lũy được hơn 1 tỷ đồng để dưỡng già. Đó là khoản tiền giúp ông bà yên tâm hơn khi sức khỏe yếu đi.

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Thế nhưng gần đây, con trai cả của ông bà là anh Lâm lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Anh Lâm làm việc trong lĩnh vực công nghệ và thường xuyên tiếp xúc với các mô hình kinh doanh mới. Theo anh, việc giữ hàng nghìn mét vuông đất để kiếm vài trăm triệu mỗi năm là không hiệu quả.

Nhiều lần anh đề nghị bố mẹ bán bớt một phần đất trang trại để lấy vốn đầu tư kinh doanh công nghệ. Anh cho rằng nếu thành công, lợi nhuận có thể cao gấp nhiều lần làm nông nghiệp, lại không phải dãi nắng dầm mưa vất vả.

Với anh Lâm, đất đai là nguồn vốn có thể khai thác hiệu quả hơn.

Với ông Hưởng và bà Hoàn, đó không chỉ là tài sản mà còn là thành quả lao động cả đời, là kế hoạch tài chính cho tuổi già và là công việc mang lại cho họ cảm giác có ích mỗi ngày. Điều khiến ông bà băn khoăn nhất không phải chuyện tiền bạc, mà là làm sao để giữ được trang trại mà không làm rạn nứt tình cảm với con trai.

Bài toán đau đầu giữa bố và con

Vậy làm thế nào để trung hòa được mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà vẫn đảm bảo được phần đất đai tài sản tích cóp từ trước? Dưới đây là 1 số phương án có thể áp dụng:

1. Tách bạch tài sản dưỡng già và vốn đầu tư

Nhiều chuyên gia tài chính gia đình cho rằng cha mẹ nên xác định rõ phần tài sản dùng để bảo đảm cuộc sống tuổi già và phần tài sản có thể tham gia đầu tư rủi ro. Nếu trang trại là nguồn thu chính và là tài sản cốt lõi, việc bán toàn bộ hoặc bán quá nhiều có thể khiến kế hoạch dưỡng già bị ảnh hưởng.

2. Yêu cầu con xây dựng phương án kinh doanh cụ thể

Thay vì phản đối ngay, cha mẹ có thể đề nghị con trình bày kế hoạch bằng các con số thực tế như vốn cần bao nhiêu, thời gian hoàn vốn, rủi ro tối đa là gì và phương án xử lý nếu thất bại. Điều này giúp cuộc trao đổi bớt cảm tính và dựa trên dữ liệu nhiều hơn.

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3. Cân nhắc hợp tác thay vì bán đất

Nếu con cái có kiến thức công nghệ, có thể tận dụng chính trang trại hiện tại để phát triển các kênh bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử hoặc xây dựng thương hiệu nông sản. Cách này vừa giữ được tài sản gốc vừa tạo cơ hội tăng doanh thu.

4. Đặt giới hạn rõ ràng ngay từ đầu

Cha mẹ nên trao đổi thẳng thắn rằng tài sản nào là khoản dự phòng tuổi già không thể động tới. Khi các nguyên tắc được xác lập sớm, con cái cũng hiểu được giới hạn và tránh những kỳ vọng không thực tế.

Trong câu chuyện của ông Hưởng và bà Hoàn, có lẽ vấn đề không nằm ở việc làm trang trại hay kinh doanh công nghệ tốt hơn. Người cha người mẹ muốn bảo toàn thành quả lao động cả đời để an tâm tuổi già. Người con lại muốn tận dụng nguồn lực gia đình để tạo ra cơ hội mới. Điều quan trọng nhất là tìm được điểm cân bằng giữa sự an toàn tài chính của cha mẹ và khát vọng phát triển của con cái, để mảnh đất đã nuôi sống cả gia đình nhiều năm không trở thành nguyên nhân gây ra những khoảng cách trong chính ngôi nhà của mình.