Dự báo thời tiết 8/7: Miền Bắc mưa dông, đề phòng lốc sét, gió giật

Dự báo thời tiết ngày 8/7, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đề phòng lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 8/7/2026

Ngày 8/7, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hoá giữa các vùng. Trong khi miền Bắc xuất hiện mưa to cục bộ thì khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến ngày nắng. Tại miền Nam, mưa dông vẫn xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và tối.

Ngày 8/7, miền Bắc mưa lớn từ chiều tối. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 8/7, Bắc Bộ ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm cùng ngày, mưa có xu hướng gia tăng với hình thái mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đây là thời điểm người dân cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông hoặc đi lại vào buổi tối.

Thời tiết khu vực Thanh Hoá đến TP Huế ổn định hơn, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Mặc dù phạm vi mưa không lớn, người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện trong cơn dông cục bộ.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/7/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C, khu vực Lai Châu - Điện Biên 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.