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Dự báo thời tiết 7/7: Hà Nội ngày nắng 35°C, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông

HUỆ NGUYỄN
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Ngày 7/7, Hà Nội ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất 33-35°C, chiều tối và đêm, khu vực này có lúc xuất hiện mưa rào, dông.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/7/2026

Ngày 6/7, sau chuỗi ngày chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão và các đợt mưa lớn diện rộng, thời tiết có xu hướng ổn định hơn. Ban ngày, nhiều nơi có nắng, nền nhiệt tăng nhẹ, cao nhất 35°C. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm, nhiều địa phương xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 / 7: Nắng 35 ° C và mưa rào chiều tối - Ảnh 1.

Ngày 7/7, Hà Nội dự báo trời nắng. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết Hà Nội có sự phân hoá giữa ngày và đêm. Ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất dao động 33-35°C, tuy chưa ghi nhận nắng nóng diện rộng nhưng với ngưỡng nhiệt độ này cũng khiến người dân thủ đô cảm giác khó chịu. Chiều tối và đêm, khu vực này có lúc mưa rào và dông.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ban ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, đi lại và du lịch. Tuy nhiên, đến chiều tối, dải đất này xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/7/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, Lai Châu - Điện Biên 27-30°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và đêm. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

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