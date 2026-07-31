Dự báo thời tiết 31/7: Nhiều nơi trên cả nước hứng mưa lớn, đề phòng dông lốc

Ngày 31/7, nhiều nơi trên cả nước hứng mưa rào và dông, cục bộ mưa to, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 31/7/2026

Ngày 31/7, phía Đông Bắc Bộ và tỉnh Lào Cai mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cũng hứng mưa rào và rải rác dông, lượng mưa dao động 15-35mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Tuy nhiên, mưa không xuất hiện cả ngày mà tập trung vào chiều và đêm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 80mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngày 31/7, nhiều nơi trên cả nước hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa dồn chủ yếu vào chiều và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 31/7/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, khu Tây Bắc 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, phía Bắc chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và rải ráca dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.