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Dự án Nhà hát Ngọc Trai gần 13.000 tỷ đồng nằm giữa trung tâm Hà Nội do Sun Group làm chủ đầu tư có diễn biến mới

Văn Đoan
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Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại phường Tây Hồ đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

- Ảnh 1.

Chiều 1/8, lãnh đạo TP Hà Nội đã kiểm tra tiến độ dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, cùng dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai.

Dự án Nhà hát Ngọc Trai do Sun Group làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất gần 21,3 ha tại phường Tây Hồ.

Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, cụm công trình Nhà hát Ngọc Trai và bãi đỗ xe. Đến nay, 56 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường trước tháng 7/2026, hoàn thành thu hồi khoảng 8,1ha và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

70 trường hợp đã được phê duyệt phương án trong tháng 7/2026, dự kiến hoàn thành thu hồi đất và bàn giao thêm 1,6ha trong tháng 8/2026. Giai đoạn này có 39 trường hợp thuộc diện tái định cư.

Giai đoạn 2, dự án có 260 trường hợp phải thu hồi đất, gồm 252 hộ gia đình và 8 trường hợp đất công. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành điều tra toàn bộ 260 trường hợp, phê duyệt 19 phương án, thu hồi đất của 13 trường hợp.

Các trường hợp còn lại đang được xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án trong tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9/2026. Giai đoạn này có 150 trường hợp được bố trí tái định cư.

- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án .

Cùng với dự án Nhà hát Ngọc Trai, tuyến đường Đặng Thai Mai dài khoảng 1,26 km, tổng vốn gần 553 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh thi công. Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa hạt thô và dự kiến hoàn thiện toàn tuyến trong tháng 8, hoàn thành cây xanh, cảnh quan vào tháng 9.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND phường Tây Hồ và các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đồng thời huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, an toàn, vệ sinh môi trường và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

TIN LIÊN QUAN

Nhà hát Ngọc Trai là hạng mục trọng điểm thuộc dự án Sun Grand City Tây Hồ View do Sun Group đầu tư. Công trình nằm bên hồ Đầm Trị, phía tây giáp Hồ Tây, phía đông và đông nam giáp đường Đặng Thai Mai.

Điểm nhấn của nhà hát là kiến trúc mái vòm lấy cảm hứng từ những con sóng Hồ Tây, phủ lớp gốm ceramic hiệu ứng ngọc trai có khả năng phản chiếu ánh sáng và màu sắc của bầu trời, mặt nước theo từng thời điểm trong ngày. Công trình cũng được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, nổi bật là hệ thống tấm acoustic điều khiển cơ khí, cho phép điều chỉnh khả năng phản xạ và hấp thụ âm thanh phù hợp với từng loại hình biểu diễn.

Dự kiến, Nhà hát Ngọc Trai sẽ được hoàn thiện vào năm 2027, khi hoàn thành, dự án này dự kiến có sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, trở thành một trong những nhà hát quy mô lớn nhất châu Á.


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nhà hát Ngọc Trai

công trình

hà nội

Hồ Tây

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