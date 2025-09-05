Dự án chung cư "hot" bậc nhất Hà Nội lúc này: Nằm đối diện 2 đại đô thị của Vingroup, giá thấp hơn thị trường đến 25%, căn hộ rẻ nhất chỉ từ 1,4 tỷ đồng

Chính thức đặt giá căn hộ 1,4 tỷ đồng vào tối 9/5

Phối cảnh dự án Sunshine Legend City.

Tối 5/9, căn hộ đầu tiên của dự án Sunshine Legend City sẽ chính thức được đặt giá trên sóng livestream NobleGo. Đó là căn studio B-06CH01, diện tích thông thủy hơn 35,2 m2, ban công hướng Đông Bắc được trang bị loạt thương hiệu cao cấp như thiết bị vệ sinh Kohler, cửa kính 3 lớp Eurowindow… có giá khởi điểm chỉ khoảng 1,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 40 triệu đồng/m2.

Theo Sunshine Group, trong phiên livestream NobleGo ngày 5/9, khách hàng sẽ có cơ hội đặt giá quyền mua căn hộ với mức ưu đãi đặc biệt từ tổng đại lý phân phối (tại thời điểm mở bán chính thức).

Vị trí dự án Sunshine Legend City nằm gần nhiều tuyến giao thông huyết mạch.

Sunshine Legend City được Sunshine Group chính thức khởi công vào ngày 19/8/2025 cùng với 250 công trình trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Na.

Với quy mô gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao trọn bộ nội thất thông minh, Sunshine Legend City được xem là dự án tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh.

Lãnh đạo Sunshine Group và các đại biểu khách mời thực hiện nghi thức khởi công dự án Sunshine Legend City trong sáng 19/8.

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), Sunshine Legend City nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đối diện đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2-3. Dự án đồng thời kết nối trực tiếp với Vành đai 4, Vành đai 3.5 và hệ thống 7 cây cầu vượt sông Hồng, mang đến lợi thế rõ rệt về giao thông và liên kết vùng.

Cầu Ngọc Hồi được khởi công vào ngày 19/8, khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Sunshine Legend City vào trung tâm Thủ đô.

Đáng chú ý, dự án còn hưởng lợi từ hai công trình hạ tầng quy mô lớn vừa khởi công ngày 19/8 là cầu Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) – Những dự án này được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong chiến lược liên kết vùng Thủ đô. Cùng với đó là mở ra cơ hội phát triển thương mại và gia tăng tiềm năng đầu tư cho khu vực Hưng Yên, Bắc Ninh, trong đó có Sunshine Legend City.

8.000 căn hộ giá thấp hơn thị trường đến 25% sẵn sàng đến tay giới trẻ

Dù chưa công bố giá chính xác nhưng giá bán dự kiến của Sunshine Legend City chỉ từ 40-50 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 25% so với mặt bằng nhiều dự án cao cấp trong khu vực.

Sở hữu quy mô gần 50 ha, Sunshine Legend City được quy hoạch thành hai phân khu gồm: Thấp tầng với bộ sưu tập biệt thự đảo, biệt thự ven hồ, shophouse view sông dọc đại lộ; và phân khu cao tầng với Tổ hợp tháp thương mại - dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp.

Sunshine Legend City sẽ phát triển các căn hộ cao tầng thuộc dòng Sunshine City trong phân khu Legend, hướng đến nhóm khách hàng trẻ như Millennials và Gen Z với các căn hộ được thiết kế theo nhiều phong cách đa dạng như Bắc Âu, Indochine và hiện đại, Neo-Classic, Mid-Century, Contemporary.

Cùng với đó là các tiện ích từ tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2 km, tổ hợp thương mại dịch vụ; tổ hợp nghỉ dưỡng...

Các căn hộ được thiết kế theo nhiều phong cách đa dạng như Bắc Âu, Indochine và hiện đại, Neo-Classic, Mid-Century, Contemporary.

Dù chưa công bố giá chính xác nhưng giá bán dự kiến của Sunshine Legend City chỉ từ 40-50 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 25% so với mặt bằng nhiều dự án cao cấp trong khu vực. Điển hình là ngay đối diện dự án là Vinhomes Ocean Park 2, nơi giá bán đang dao động trong khoảng 60–80 triệu đồng/m2.

Không chỉ vậy, cách dự án chỉ khoảng 2 km là Ecopark. Theo khảo sát trên Batdongsan.com, căn hộ tại đây có giá phổ biến khoảng 80 triệu đồng/m2, thậm chí một số phân khu cao cấp còn lên tới hơn 10 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, nhiều tòa chung cư trong khu đô thị này hiện đã kín chỗ, cho thấy nhu cầu thực ở rất lớn và sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội.

Dù có giá thấp hơn nhưng Sunshine Group khẳng định dự án sẽ có tiêu chuẩn tương đương các dự án đã vận hành của Sunshine Group như Sunshine City (Hà Nội) hay Sunshine Sky City (TP.HCM). Các căn hộ tại dự án cũng được bàn giao trọn bộ nội thất, người mua có thể vào ở ngay.

Đáng chú ý, 100% sản phẩm của dự án sẽ được hỗ trợ đăng bán và cho thuê miễn phí trên NobleLink – nền tảng độc quyền thuộc Noble App do Sunshine Group phát triển.



