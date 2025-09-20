Dự án "bom tấn” 1 tỷ USD với 15 tòa tháp, tượng Phật bằng vàng lớn và cao nhất thế giới của Tân Hoàng Minh: Giấc mơ dang dở chờ ông Đỗ Anh Dũng “đánh thức”

Gần đây, việc ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tái xuất sau thời gian dài vắng bóng đã thu hút nhiều sự chú ý.

Cụ thể vào tháng 4/2025, sau thời gian chấp hành án và được đặc xá, ông Đỗ Anh Dũng đã trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Sự tái xuất của ông Dũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mang lại sinh khí mới cho doanh nghiệp.

Chỉ sau hơn 1 tháng, đến đầu tháng 6/2025, Tập đoàn này đã đăng ký thí điểm xây nhà ở thương mại ở Khánh Hòa với dự án Tòa nhà hỗn hợp Văn phòng, Thương mại và căn hộ cao cấp Tân Hoàng Minh có diện tích 0,7 ha, vốn đầu tư dự kiến 1.800 tỷ đồng.

Đến ngày 3/6, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Tân Hoàng Minh để nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch dự án khu đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp khu du lịch và phim trường, tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt (cũ).

Dự án có quy mô khảo sát lên đến khoảng 4.320 ha, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, tích hợp công nghệ cao, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và cả phim trường mang đẳng cấp quốc tế.

Đáng chú ý, đây là lần tái khởi động sau khi tỉnh Lâm Đồng từng chấp thuận cho nghiên cứu quy hoạch vào năm 2021 nhưng tạm dừng sau đó. Theo đề xuất, khu đô thị sẽ gồm 8 phân khu chức năng khác nhau, thu hút dân cư từ khắp cả nước.

Việc tái khởi động dự án từng dang dở ở Lâm Đồng không chỉ cho thấy quyết tâm trở lại đường đua của Tân Hoàng Minh, mà còn thắp lên kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục “đánh thức” siêu dự án nghỉ dưỡng gần 1 tỷ USD tại Phú Quốc – nơi tập đoàn từng dành rất nhiều tâm huyết.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Từ nhiều năm trước, Phú Quốc từng được nhắc đến như “miền đất hứa” của bất động sản nghỉ dưỡng. Trong số những tập đoàn lớn rót vốn vào đây, Tân Hoàng Minh gây chú ý với việc xây dựng một quần thể nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Trường, xã Dương Tơ.

Cụ thể, vào cuối tháng 12/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tổ chức Lễ khởi công Tổ hợp quần thể du lịch với tổng mức đầu tư hơn 24 nghìn tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD). Tổ hợp này được kỳ vọng thành khu phức hợp đẳng cấp "không ngủ" theo mô hình "một điểm đến mọi nhu cầu" tích hợp vừa nghỉ dưỡng vừa vui chơi giải trí hoạt động suốt 24/7

Ông Đỗ Anh Dũng phát biểu tại lễ khởi công Tổ hợp quần thể du lịch Tân Hoàng Minh.

Tổ hợp quần thể du lịch được xây dựng trên quy mô 34 ha, nằm tại vị trí đắc địa cách sân bay quốc tế Phú Quốc 10 km, cách thị trấn Dương Đông 15 km. Việc xây dựng khu phức hợp đẳng cấp được xem là bước đi đầu tiên cụ thể hóa quyết tâm góp phần thắp sáng kinh tế đêm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Đảo Ngọc Phú Quốc.

Với tổng vốn đầu tư lớn, Tổ hợp quần thể du lịch Tân Hoàng Minh là một trong những dự án đầu tư lớn nhất trên đảo Phú Quốc thời điểm đó.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh tham vọng xây dựng 15 tòa tháp với 7.000 - 8.000 căn hộ du lịch, 76 biệt thự nghỉ dưỡng và 129 nhà phố thương mại trên khu đất có diện tích 34 ha phía nam Bãi Trường – bãi biển dài nhất ở phía Tây đảo Phú Quốc.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh từng nhấn mạnh, đây là một trong những dự án mở đầu chiến lược kinh doanh của Tân Hoàng Minh trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Tập đoàn kỳ vọng mang đến một quần thể nghỉ dưỡng "bom tấn" cho ngành du lịch Việt Nam và là điểm đến của du lịch thế giới…

Tuy nhiên, sau khoảng 4 năm khởi công, dự án rơi vào cảnh hoang hóa, nhiều bất động sản bên trong lần lượt bị ngân hàng rao bán tài sản thế chấp.

Toàn cảnh khu đất 34 ha từng được kỳ vọng là quần thể nghỉ dưỡng "bom tấn" cho ngành du lịch (nguồn ảnh: Hoàng Huy - Vietnammoi).

Đáng chú ý, cùng với siêu dự án tỷ đô tại đảo Ngọc Phú Quốc, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng từng hé lộ kế hoạch mong muốn xây dựng một khu tâm linh trong đó có Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát dát vàng 24 kara, quy mô lớn nhất và cao nhất thế giới. Dự kiến quy mô dự án khoảng 120 triệu USD (3.000 tỷ đồng).

Tân Hoàng Minh cho biết, công trình tâm linh này sẽ mang tầm cỡ quốc tế (chắc chắn sẽ đạt giải Guinness thế giới vào thời điểm đó). Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát khi đó được Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiết lộ thiết kế với chiều cao kỷ lục Guinness thế giới, cao 189 m (không kể chân đế), tương đương một tòa nhà cao 54 tầng.

Hình ảnh minh họa.

Tôn tượng được đúc bằng đồng nguyên chất 100% và dát vàng 24 kara của Italia, chạm khắc tinh xảo.

Theo kế hoạch thời điểm đó, sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Tập đoàn Tân Hoàng Minh dự kiến sẽ thi công và hoàn thiện công trình trong 18–24 tháng, nhằm phục vụ du khách và Phật tử trong nước cũng như quốc tế.