Từng được Ronaldo gọi là "ngôi nhà của mình tại Việt Nam", siêu dự án 11.000 tỷ giờ ra sao?

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phát hành thông báo mời tư vấn xác định giá đất đối với dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (phân khu số 2, khu phía Đông đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn).



Giá đất được xác định tại thời điểm tháng 5/2009, theo quy hoạch phê duyệt ngày 22/10/2011, nhằm làm cơ sở tính toán nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có).

Gói thầu có giá trị hơn 369 triệu đồng, sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp tài nguyên.

Dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (được biết đến với tên Cocobay Đà Nẵng) do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trên tuyến đường ven biển nối trung tâm Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Cocobay khởi công năm 2014 với đầu tư 5 tỷ USD (khoảng 11.000 tỷ đồng tính theo tỷ giá lúc bấy giờ).

Với diện tích 51 ha, được chia thành hai phân khu chính. Phân khu 1 khoảng 30 ha nằm ở phía Tây đường Trường Sa, trong khi phân khu 2 khoảng 21 ha nằm ở phía Đông đường Trường Sa. Công trình này có kế hoạch xây dựng 10.000 phòng khách sạn, chủ yếu là condotel 3-5 sao, được giới thiệu có hàng trăm tiện ích như câu lạc bộ bãi biển, rạp chiếu phim, nhà hàng 5.000 chỗ, sân khấu lớn và phố đi bộ dài nhất Việt Nam.

Thời điểm 2016, Cocobay Đà Nẵng là siêu dự án đình đám, từng gây sốt khi ra mắt với mức cam kết lợi nhuận thuộc loại cao nhất thị trường lên đến 12% trong 8 năm đầu tiên với khách hàng sở hữu condotel. Sau đó, dự án được quảng cáo rầm rộ trên truyền thông, thu hút được đông đảo nhà đầu tư tham dự, làm dậy sóng thị trường bất động sản thời điểm đó.

Năm 2017, dự án Cocobay bắt đầu đưa vào khai thác một phần, trong đó có tour du lịch khám phá nội khu. Ngày 27/4 cùng năm, tại lễ ra mắt chính thức CocoBay Towers ở Madrid (Tây Ban Nha), siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo (CR7) đã tham dự và trở thành khách hàng danh dự khi ký xác nhận đặt mua một căn condotel tại dự án.

Trong 1 bài đăng trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đã khẳng định Cocobay Đà Nẵng là "ngôi nhà của mình tại Việt Nam" kèm theo những lời có cánh dành cho dự án này. Sau đó, "CocoBay, My Home in Vietnam" – câu nói của Ronaldol liên tục xuất hiện trong các TVC quảng cáo của CocoBay Đà Nẵng.

Tuy nhiên, từ năm 2019, dự án gặp khó khăn tài chính, chỉ đưa vào vận hành 3.000 phòng, còn lại hàng nghìn căn hộ chưa hoàn thiện.

Đến đầu năm 2020, do khó khăn tài chính, đơn vị này đã không thể chi trả lợi nhuận như cam kết cho hơn 1.700 khách hàng đã mua condotel và shophouse của mình. Chính quyền TP Đà Nẵng đã cho phép chuyển đổi gần 2.000 căn condotel thành chung cư, nhưng tiến độ xây dựng vẫn dừng lại.

Tháng 3/2024, chủ đầu tư Cocobay công bố kế hoạch tái cơ cấu dự án, dự kiến khởi động lại từ quý 2/2024 và bàn giao căn hộ tại tòa Cổ Cò 4 vào quý 3/2025. Doanh nghiệp cho biết đang gấp rút triển khai các hạng mục, với lộ trình thi công trải dài từ cuối năm 2024 đến 2029. Tuy nhiên đến nay, tổng thể dự án vẫn trong tình trạng hoang tàn, nhiều hạng mục dang dở, xuống cấp.