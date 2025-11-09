Dự án bệnh viện ngàn tỉ dở dang: Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo UBND TP Cần Thơ

Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ vừa đăng tải kết luận Thanh tra số 369/KL-TTCP về các dự án có khó khăn, vướng mắc tại TP Cần Thơ; trong đó đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường).

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ ngưng thi công 3 năm nay

Dự án này sử dụng vốn vay ODA Hungary với tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án đã phải dừng thực hiện từ tháng 7-2022 do hiệp định vay hết hiệu lực và không được gia hạn. Tại thời điểm dừng, dự án mới chỉ đạt 21,3% tổng giá trị hợp đồng, trong đó phần thiết bị y tế chuyên dùng chưa được cung cấp (phải thực hiện 100%).

Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, UBND TP Cần Thơ, Sở Y tế Cần Thơ, liên danh nhà thầu và các đơn vị tư vấn còn có khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, UBND TP Cần Thơ phê duyệt dự án chưa căn cứ theo ý kiến góp ý của Bộ Y tế; phê duyệt dự án trước khi có đánh giá tác động môi trường; điều chỉnh thiết kế cơ sở kéo dài, trong đó có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng EPC với giá trị khoảng 17 tỉ đồng; nhiều lần thay đổi, giao chủ đầu tư dự án…

Đối với Sở Y tế TP Cần Thơ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu không nêu rõ phương thức lựa chọn nhà thầu. Công tác lập hồ sơ yêu cầu còn một số nội dung chưa tuân thủ theo mẫu hồ sơ mời thầu; danh mục trang thiết bị kèm theo hợp đồng EPC không đạt điều kiện 50% hàng hóa được xuất xứ Hungary, hợp đồng được ký kết khi chưa xác định nguồn vốn, không thoả thuận làm rõ xuất xứ trang thiết bị trước khi ký kết.

Do không được sử dụng, nhiều vật liệu của công trình đã xuống cấp

Phụ lục hợp đồng thay đổi thành viên đứng đầu liên danh, điều chỉnh tỷ lệ khối lượng công việc thực hiện giữa các thành viên trong liên danh được Bộ Ngoại giao Hungary không phản đối nhưng không đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Sở Y tế chậm hoàn thành dự án, dẫn đến phát sinh tăng tổng mức đầu tư do chênh lệch tỉ giá đồng Euro khoảng 212 tỉ đồng; quản lý dự án còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Việc chậm tiến độ dự án đã tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí nguồn vốn vay và ngân sách địa phương (khoảng 300 tỉ đồng).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tổ chức kiểm điểm, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả để xử lý theo đúng quy định đối với đối với Giám đốc Sở Y tế và các đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm.