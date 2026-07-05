Dự án 7.000 tỷ đồng của Sun Group tại nơi được ví như “Đà Lạt Thứ 2” có chuyển biến quan trọng

Đối với dự án Khu đô thị số 1 có tổng diện tích quy hoạch khoảng 264 ha, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen.

Theo đó, đối với dự án Khu đô thị số 1 có tổng diện tích quy hoạch khoảng 264 ha, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn các đơn vị liên quan lập phương án khai thác tận dụng và xử lý lâm sản theo quy định. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm kê đã hoàn thành 331/332 thửa đất, tương ứng khoảng 255 ha.

Công tác xác minh nguồn gốc đất cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đơn vị liên quan đã cung cấp kết quả đo đạc hiện trạng đối với 327 thửa đất; Hội đồng bồi thường đã xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đối với 110 thửa;…

Đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị số 1, nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ và nộp UBND xã Măng Đen để xem xét, thẩm định theo quy định.

Dự án còn lại là Khu đô thị số 1 có nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (Sun Group). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.647 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến 7.738 người. Đây là dự án hướng đến phát triển khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe, kết hợp nhà ở, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng.

Đối với dự án Khu đô thị số 5 có diện tích khoảng 276 ha, đến nay đã hoàn thành đo đạc, kiểm tra hiện trạng đối với 95/181 thửa đất trong đợt 1, tương ứng diện tích khoảng 167,7ha. Các đơn vị đang tiếp tục triển khai đo đạc, kiểm kê đối với các thửa đất còn lại của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án.

Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị số 5, vốn đầu tư khoảng 9.600 tỷ đồng. Dự án này được định vị là khu đô thị cửa ngõ gắn với giao thương, công nghiệp hỗ trợ và hệ thống dịch vụ với quy mô dân số dự kiến 30.371 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các dự án khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo không gian và động lực phát triển mới trong thời gian tới.

Do đó, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và triển khai thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Để sớm triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất đợt 1 cho nhà đầu tư triển khai dự án Khu đô thị số 01, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.

Đồng thời xây dựng đơn giá bồi thường rừng; phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị số 01 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.



