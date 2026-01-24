Dr Marie ra mắt gói khám U-Care: Cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Trong không khí tưng bừng mừng sinh nhật Phòng khám Dr Marie ở địa chỉ 69 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, hệ thống Phòng khám Sản Phụ khoa Dr Marie đã chính thức giới thiệu giải pháp dịch vụ y tế mang tính đột phá: gói khám U-Care. Đây là thành quả của quá trình nghiên cứu sâu sắc về nhu cầu sức khỏe đặc thù của phụ nữ, được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm một năm Dr Marie hiện diện tại khu vực phía Tây thủ đô, mang lại ý nghĩa kép cho hành trình phụng sự cộng đồng.

Dr Marie: Tiêu chuẩn quốc tế cho sức khỏe phụ nữ Việt

Hệ thống phòng khám sản phụ khoa Dr Marie từ lâu đã khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Việt Nam. Là đối tác chiến lược của Tổ chức Quốc tế MSI Reproductive Choices (Vương quốc Anh), Dr Marie vận hành dựa trên sự kết hợp giữa tiêu chuẩn y khoa khắt khe của phương Tây và sự thấu cảm tinh tế đối với tâm lý phụ nữ Á Đông.

Với quy mô 11 phòng khám hiện đại trải dài từ Bắc vào Nam, mỗi năm Dr Marie tiếp nhận hơn 50.000 lượt khách hàng. Uy tín của hệ thống được xây dựng trên "kiềng ba chân" vững chắc: Tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế, đáp ứng tiêu chuẩn vàng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và quy trình kiểm soát kỹ thuật từ MSI Quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Giám đốc Hệ thống Dr Marie, chia sẻ: "Dr Marie không chỉ là một thương hiệu phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa Quốc tế. Chúng tôi kiến tạo nên một chuẩn mực mới, nơi sức khỏe phụ nữ được định nghĩa là sự thoải mái & riêng tư, toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, một tử cung vững vàng chính là nền tảng cốt lõi để phụ nữ tự tin chinh phục mọi thử thách."

U-Care: Triết lý "Hiểu đúng để chăm sóc đúng"

Điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện chính là sự ra đời của gói khám U-Care – giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ cá nhân hóa theo độ tuổi. Thay vì một gói khám chung cho tất cả, U-Care phân loại thành 5 danh mục chuyên sâu, tương ứng với các cột mốc quan trọng nhất của người phụ nữ.

Theo bác sĩ Nông Thu Trang, chuyên gia y tế tại Dr Marie, sức khỏe phụ nữ như một bản nhạc với nhiều chương hồi, mỗi giai đoạn lại cần một cách chăm chút riêng biệt. Bà nhấn mạnh: "Lắng nghe cơ thể không phải là chờ đợi nỗi đau xuất hiện, mà là học cách hiểu những tín hiệu nhỏ nhất từ bên trong. Gói khám theo độ tuổi chính là 'lá chắn' giúp tầm soát sớm các bệnh lý đang ngày càng trẻ hóa như ung thư cổ tử cung hay các rối loạn nội tiết."

Hệ sinh thái U-Care bao gồm:

Giai đoạn U18: Đồng hành cùng con trong bước ngoặt dậy thì, bảo vệ "cửa sổ vàng" phát triển thể chất.

Giai đoạn U30: Tập trung tầm soát sớm để bảo vệ sức khỏe sinh sản và vẻ đẹp rạng rỡ nhất của thanh xuân.

Giai đoạn U40: Kiểm soát các nguy cơ mãn tính như tim mạch, tiểu đường dưới áp lực của sự nghiệp và gia đình.

Giai đoạn U50+: Hỗ trợ phụ nữ vượt qua những biến đổi nội tiết tố, giữ vững thần thái rạng rỡ trong tuổi vàng son.

(Chi tiết xem tại https://drmarie.com.vn/goi-kham-theo-do-tuoi/)

Một năm phụng sự tại Hà Đông: Món quà tri ân từ sự thấu hiểu

Việc lựa chọn ra mắt U-Care vào thời điểm này mang một ý nghĩa đặc biệt: Đây chính là món quà tri ân kỷ niệm tròn một năm Dr Marie Hà Đông chính thức đi vào hoạt động.

Nhìn lại lịch sử hình thành, Dr Marie Hà Đông là kết quả của quyết định chiến lược khi chuyển địa điểm từ các khu vực trung tâm cũ về với mảnh đất Hà Đông đầy tiềm năng. Một năm qua là hành trình 365 ngày nỗ lực để đưa tiêu chuẩn y tế quốc tế đến gần hơn với phụ nữ khu vực phía Tây Hà Nội.

Bà Vũ Quỳnh Trang, Giám đốc phòng khám Dr Marie Hà Đông, xúc động chia sẻ: "Việc ra mắt U-Care hôm nay là lời cam kết mạnh mẽ nhất của chúng tôi sau một năm phụng sự tại đây. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ cho đến khi trở thành điểm tựa tin cậy của hàng ngàn chị em, mỗi nụ cười an tâm của khách hàng chính là viên gạch xây nên uy tín của Dr Marie Hà Đông. Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ y tế, chúng tôi cung cấp sự thấu hiểu và an tâm tuyệt đối."

Những trải nghiệm "đặc quyền" tại sự kiện

Sự kiện không chỉ dừng lại ở các nội dung chuyên môn mà còn mang đến không gian trải nghiệm đầy tinh tế. Sau phần nghi thức cắt bánh và thổi nến mừng sinh nhật, các khách mời đã có cơ hội tham gia Workshop cắm hoa nghệ thuật với chủ đề "Vẻ đẹp từ sự chăm sóc". Đây là dịp để mỗi phụ nữ dành thời gian vỗ về tâm hồn, tự tay dệt nên những tác phẩm mang đậm cá tính riêng.

Bên cạnh đó, Dr Marie cũng triển khai các chương trình ưu đãi thiết thực như: Miễn phí khám phụ khoa, ưu đãi 25% gói khám U-Care, cùng các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình như cấy que tránh thai với chi phí hỗ trợ đặc biệt.

Sự hiện diện của đông đảo các KOLs, KOCs và khách hàng thân thiết tại sự kiện là minh chứng cho sức lan tỏa của lối sống chủ động chăm sóc bản thân. Thông điệp "Thăm khám đúng độ tuổi – Hiểu đúng để chăm sóc đúng" đã thực sự chạm đến cảm xúc và nhận thức của người tham dự.

Khép lại hành trình một năm đầu tiên tại Hà Đông, Dr Marie đã mở ra một giai đoạn mới trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ với gói khám U-Care. Dr Marie một lần nữa khẳng định vị thế không chỉ là một phòng khám chuyên khoa Sản Phụ Khoa Quốc tế, mà là một người bạn đồng hành tận tâm, giúp phụ nữ Việt Nam chủ động làm chủ sức khỏe và hạnh phúc của chính mình.