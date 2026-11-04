Đột quỵ sau khi xoa bóp, kéo giãn vùng cổ không đúng kỹ thuật

Người đàn ông 39 tuổi bị nhồi máu não do lóc tách động mạch cảnh sau khi thực hiện các động tác xoay, kéo giãn cổ.

Người đàn ông 39 tuổi xuất hiện đau đầu, nói khó, giảm trí nhớ, tê bì và yếu nửa người phải sau khi thực hiện các động tác xoay, lắc và kéo giãn cột sống cổ tại một cơ sở xoa bóp tư nhân. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu, chẩn đoán nhồi máu não vùng thái dương trái do lóc tách động mạch cảnh trong trái.

Theo bệnh sử, người bệnh thường xuyên bị mỏi vùng vai gáy. Hai ngày trước khi nhập viện, người bệnh đến cơ sở xoa bóp tư nhân và được thực hiện các động tác xoay, lắc cổ sang hai bên kết hợp kéo giãn cột sống cổ. Sau đó, người bệnh xuất hiện đau nhiều vùng cổ trái, cơn đau lan lên đỉnh đầu, kèm ù tai và nghe tiếng mạch đập theo nhịp tim.

Sáng hôm sau, người bệnh đau đầu, chóng mặt tăng, tê bì, yếu nhẹ nửa người phải và khó diễn đạt lời nói. Khả năng ghi nhớ cũng suy giảm, quên tên một số đồ vật quen thuộc. Gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả thăm khám ghi nhận người bệnh tỉnh táo, nói khó, liệt mặt nhẹ, giảm khả năng ghi nhớ, tê bì nửa người phải; sức cơ tay chân phải đạt 4/5. Hình ảnh chụp cộng hưởng từ sọ não và dựng hình mạch máu cho thấy nhồi máu não vùng thái dương trái, tắc động mạch cảnh trong trái do lóc tách, kèm giả phình tại đoạn sau lóc tách.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu não ngày thứ hai do lóc tách động mạch cảnh trong trái, theo dõi căn nguyên liên quan chấn thương vùng cổ. Do triệu chứng thần kinh ở mức độ nhẹ, chưa có dấu hiệu tiến triển nặng, người bệnh được chỉ định điều trị nội khoa bảo tồn bằng thuốc kháng kết tập tiểu cầu, thuốc hạ mỡ máu và kiểm soát huyết áp.

Sau hai tuần điều trị, các triệu chứng cải thiện hoàn toàn, người bệnh đi lại và sinh hoạt bình thường. Kết quả kiểm tra cho thấy dòng chảy động mạch cảnh trong trái phục hồi khoảng 70%, tuy nhiên máu tụ trong thành mạch vẫn còn. Người bệnh được xuất viện, tiếp tục dùng thuốc và tái khám theo lịch hẹn.

Sau 30 ngày, kết quả chụp kiểm tra ghi nhận động mạch cảnh trong trái hồi phục hoàn toàn, không còn máu tụ trong thành mạch. Sức cơ tứ chi trở lại bình thường, người bệnh đã trở lại công việc thường ngày.

Theo ThS.BS Tạ Văn Hải, Phó Trưởng khoa Điều trị Thần kinh - Đột quỵ bán cấp, Trung tâm Đột quỵ, lóc tách động mạch cảnh là tình trạng máu đi vào thành động mạch, tạo thành khối máu tụ, có thể gây hẹp hoặc tắc lòng mạch, thậm chí hình thành giả phình. Huyết khối tại vị trí tổn thương có thể di chuyển lên các động mạch não, gây nhồi máu não.

Lóc tách động mạch cảnh có thể liên quan đến chấn thương vùng cổ, các động tác xoay hoặc ngửa cổ mạnh, đột ngột. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể xuất hiện tự phát hoặc liên quan đến một số bất thường thành mạch. Vì vậy, không thể kết luận mọi trường hợp lóc tách đều do tác động cơ học vùng cổ.

Dấu hiệu cần cảnh giác gồm đau đầu hoặc đau cổ một bên mới xuất hiện, ù tai theo nhịp mạch, sụp mi, nhìn mờ, nói khó, tê yếu tay chân hoặc mất thị lực thoáng qua. Đáng chú ý, đau đầu và đau cổ có thể xuất hiện trước các triệu chứng đột quỵ vài giờ đến nhiều ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên lựa chọn cơ sở chăm sóc sức khỏe có chuyên môn, tránh tự ý bẻ, vặn hoặc xoay cổ mạnh, đột ngột khi chưa được thăm khám và tư vấn y tế. Nếu xuất hiện đau đầu, đau cổ bất thường, ù tai theo nhịp mạch hoặc các dấu hiệu thần kinh sau khi tác động vùng cổ, cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra.