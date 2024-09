Đột quỵ rất “sợ” loại quả này: Nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng

Muốn ngừa đột quỵ, hãy chăm ăn loại quả này

Một nghiên cứu của Đại học miền Đông Phần Lan được đăng tải trên tạp chí Neurology khẳng định, thường xuyên ăn cà chua có thể giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Theo đó, chất chống oxy hóa lycopene có trong cà chua chính là yếu tố mang lại tác dụng này.

Cà chua giúp phòng ngừa đột quỵ rất tốt (Ảnh minh họa)

Để có được kết luận trên, các nhà khoa học đã theo dõi nồng độ lycopene trong máu của 1.031 nam giới có độ tuổi từ 46-65 ở Phần Lan. Theo đó, trong 12 năm nghiên cứu diễn ra, có 76 người trong số đó bị đột quỵ.

Sau khi xem xét các yếu tố như tuổi tác, chỉ số khối cơ thể, thói quen hút thuốc, mức huyết áp và cholesterol, các nhà khoa học nhận thấy những người có nồng độ lycopene trong máu cao nhất có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 55% so với nhóm có nồng độ lycopene thấp nhất. Đặc biệt, nguy cơ bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở nhóm người có nồng độ lycopene trong máu cao nhất thấp hơn 59% so với nhóm đối chứng.

Jouni Karppi, một tác giả của nghiên cứu cho biết: “Nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy chế độ ăn nhiều trái cây và rau củ có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ”.

Vị chuyên gia của Đại học miền Đông Phần Lan này đưa ra khuyến nghị, mọi người nên ăn hơn 5 phần trái cây và rau củ mỗi ngày. Theo các nghiên cứu trước đây, điều này có thể giúp giảm đáng kể số ca đột quỵ trên toàn thế giới.

Lycopene có nhiều trong các loại thực phẩm nào?

Cà chua là loại thực phẩm giàu lycopene nhất. Thứ quả này rất dễ mua, được bán quanh năm tại các chợ thực phẩm ở Việt Nam với mức giá rất phải chăng.

Ngoài ra, lycopene còn có rất nhiều trong các loại thực phẩm khác như ổi, dưa hấu, đu đủ, bưởi hồng, ớt chuông đỏ, măng tây, xoài, cà rốt,...

Thực phẩm giàu lycopene (Ảnh minh họa)

Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, thuộc họ carotenoid. Ngoài phòng ngừa đột quỵ, theo Healthline, lycopene còn có nhiều công dụng khác cho sức khỏe, như:

Phòng ngừa ung thư

Lycopene có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của một số loại ung thư như ung thư vú và tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu kéo dài 23 năm trên hơn 46.000 nam giới phát hiện, những nam giới tiêu thụ ít nhất 2 phần nước sốt cà chua giàu lycopene mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 30% so với những người tiêu thụ ít hơn 1 phần nước sốt cà chua mỗi tháng.

Các nghiên cứu trên động vật còn cho thấy lycopene có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư ở thận. Một số nghiên cứu quan sát trên người còn cho thấy, tiêu thụ nhiều carotenoid, bao gồm cả lycopene, giúp giảm 32–50% nguy cơ mắc ung thư phổi.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Lycopene cũng giúp giảm nguy cơ phát triển hoặc tử vong sớm do bệnh tim nhờ việc giảm các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, giảm mức cholesterol “xấu” LDL, đồng thời tăng cholesterol “tốt” HDL.

Các lợi ích khác