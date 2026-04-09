Đột quỵ rất “sợ” loại nước quen thuộc với người Việt, giá cực hời, chỉ vài trăm nghìn tha hồ uống cả tuần

Theo quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, nước đậu đen được xem là thức uống có tác dụng bồi bổ thận và hỗ trợ giảm tình trạng phù nề. Dưới góc nhìn của nghiên cứu hiện đại, loại nước này còn được ghi nhận có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ làm sạch máu và góp phần phòng ngừa một số bệnh lý như ung thư hay đột quỵ, nhờ giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Giá đậu đen xanh lòng trên thị trường hiện nay dao động phổ biến từ 35.000đ - 75.000đ/kg cho loại sống, tùy thuộc vào chất lượng, nơi bán và thời điểm. Các loại đóng gói thương hiệu hoặc hữu cơ có thể cao hơn, trong khi đậu rang sẵn có giá khoảng 45.000đ - 60.000đ/500g.

Hỗ trợ giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và ung thư

Nhồi máu cơ tim, đột quỵ và ung thư thường có liên quan mật thiết đến các bệnh lý chuyển hóa như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường hay béo phì. Đây đều là những yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh không lây nhiễm hiện đại.

Theo một số chuyên gia y khoa, sự hình thành của các bệnh này có liên quan đến “oxy hoạt tính” – một dạng sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình cơ thể sử dụng oxy để tạo năng lượng. Tương tự hiện tượng kim loại bị oxy hóa và gỉ sét, các tế bào trong cơ thể con người cũng có thể bị tổn thương dưới tác động của các gốc oxy hoạt tính.

Khi lượng cholesterol, chất béo trung tính và các chất béo khác trong máu bị oxy hóa, chúng dễ bám vào thành mạch, lâu dần hình thành các mảng xơ vữa. Đây chính là yếu tố làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Không chỉ vậy, các gốc oxy hoạt tính còn có thể gây tổn hại đến cấu trúc DNA. Nếu những tổn thương này không được sửa chữa kịp thời, quá trình truyền đạt thông tin di truyền có thể bị gián đoạn, dẫn đến rối loạn chức năng tế bào và làm tăng nguy cơ phát triển thành ung thư.

Trong khi đó, nước đậu đen chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học như anthocyanin, isoflavone và saponin. Những chất này được biết đến với khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của oxy hoạt tính đối với cơ thể.

Nhờ những đặc tính này, việc bổ sung nước đậu đen một cách hợp lý trong chế độ ăn uống có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý nguy hiểm. Tuy nhiên, hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lối sống, chế độ dinh dưỡng tổng thể và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Cách nấu nước đậu đen tốt cho sức khỏe

Với những lợi ích đã được nhắc đến, bạn có thể bổ sung nước đậu đen vào chế độ ăn uống hằng ngày. Thức uống này không chỉ dễ làm mà còn phù hợp để sử dụng thường xuyên nhằm hỗ trợ cải thiện làn da, giữ vóc dáng và duy trì sự tươi trẻ.

Nguyên liệu: 100g đậu đen

Cách thực hiện:

Chọn đậu đen hạt chắc, đều, không bị sâu mọt. Rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và nhặt bỏ những hạt hỏng. Đặt chảo lên bếp, để lửa vừa rồi cho đậu vào rang. Đảo đều tay và hạ nhỏ lửa để tránh cháy, rang đến khi đậu dậy mùi thơm.

Sau khi rang xong, cho đậu ra bát. Đun sôi khoảng 1 lít nước, sau đó cho toàn bộ đậu đã rang vào, tiếp tục đun thêm khoảng 10 phút.

Tắt bếp, đậy kín nắp và ủ thêm chừng 15 phút để các dưỡng chất tiết ra nhiều hơn.

Cuối cùng, lọc bỏ phần bã, giữ lại nước. Để nguội rồi rót vào chai dùng dần, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống trong ngày.

Bạn có thể uống nước đậu đen thay nước lọc hoặc dùng xen kẽ trong ngày, tuy nhiên nên điều chỉnh lượng phù hợp với thể trạng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Uống đúng cách để không gây hại

Để phát huy lợi ích của nước đậu đen mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn nên lưu ý một số nguyên tắc sau:

Không lạm dụng

Chỉ nên uống khoảng 2–3 cốc mỗi tuần (tương đương khoảng 300-500 ml). Đây là thức uống bổ sung, không nên dùng để thay thế hoàn toàn nước lọc hằng ngày.

Rang chín kỹ trước khi nấu

Đậu đen cần được rang đều và chín kỹ trước khi nấu nước. Bước này giúp giảm bớt tính hàn tự nhiên của đậu và hạn chế các chất có thể cản trở hấp thu dinh dưỡng.

Tránh thêm đường

Không nên cho đường vào nước đậu đen, vì có thể làm giảm tác dụng thanh lọc và dễ gây tăng đường huyết, đặc biệt không phù hợp với người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Nên uống khi còn ấm

Uống nước đậu đen lúc ấm sẽ tốt hơn cho hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn so với khi uống lạnh.

Cân nhắc đối tượng sử dụng

Nước đậu đen rang chỉ thực sự mang lại lợi ích khi dùng đúng cách và đúng người. Với một số nhóm đối tượng đặc thù như có bệnh nền, đang dùng thuốc, hệ tiêu hóa yếu, thể trạng không tốt… cần cân nhắc kỹ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa vào chế độ ăn uống thường xuyên.

Tóm lại, đây là thức uống tốt nhưng không nên lạm dụng; sử dụng hợp lý mới giúp cơ thể hấp thu được tối đa giá trị dinh dưỡng mà không gây tác dụng ngược.

(Tổng hợp)