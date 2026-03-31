Đột quỵ rất không thích loại quả này, là “nữ hoàng vitamin C” cực quen với người Việt: Không phải cam hay quýt

Táo từ lâu đã trở thành một trong những loại trái cây phổ biến nhất trên thế giới, không chỉ nhờ hương vị dễ ăn mà còn bởi những lợi ích sức khỏe đã được nhiều nghiên cứu khoa học ghi nhận. Đây là loại quả dễ sử dụng trong chế độ ăn hằng ngày, có thể ăn trực tiếp, làm món tráng miệng hoặc kết hợp vào các món ăn để tạo vị ngọt tự nhiên.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Eli Brecher, táo là nguồn cung cấp dồi dào nhiều vi chất quan trọng như vitamin C, đồng, vitamin K và vitamin E. Một quả táo cỡ trung bình (khoảng 200g) cung cấp khoảng 104 calo, 28g carbohydrate và 5g chất xơ, đồng thời đáp ứng một phần nhu cầu vitamin và khoáng chất thiết yếu mỗi ngày.

Tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Không chỉ bổ dưỡng, táo còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Việc duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày có thể góp phần bảo vệ tim mạch, nhờ vào pectin – một loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol, cùng các polyphenol có khả năng hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Thói quen ăn táo đều đặn được cho là có thể giúp kiểm soát cholesterol xấu và duy trì mức cholesterol có lợi. Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition năm 2020 ghi nhận việc ăn táo mỗi ngày giúp cải thiện đáng kể chỉ số cholesterol và chức năng mạch máu.

Ngoài ra, một số nghiên cứu dài hạn cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ ít nhất 4 quả táo mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp khoảng 9%, qua đó góp phần phòng ngừa đột quỵ.

Giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ phòng bệnh

Táo chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, nổi bật là quercetin – một flavonoid có đặc tính chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do. Nhờ đó, việc ăn táo thường xuyên có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, suy giảm trí nhớ hay các vấn đề hô hấp.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy quercetin có tiềm năng trong việc hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư, bao gồm ung thư đại trực tràng, phổi, vú và tuyến tiền liệt.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Táo là nguồn chất xơ dồi dào, với khoảng 5g chất xơ trong một quả cỡ trung bình. Lượng chất xơ này không chỉ giúp tạo cảm giác no lâu mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, góp phần điều hòa đường huyết và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Đặc biệt, pectin trong táo hoạt động như một prebiotic – “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và cải thiện tiêu hóa. Để tận dụng tối đa lợi ích này, nên ăn cả vỏ táo vì phần vỏ chứa lượng lớn chất xơ; việc gọt vỏ có thể làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng.

Hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường

Dù có vị ngọt, phần lớn đường trong táo là fructose – loại đường có tác động chậm hơn đến đường huyết so với các loại đường tinh luyện. Bên cạnh đó, chất xơ trong táo giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Không chỉ vậy, các polyphenol trong táo còn có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, từ đó góp phần kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu cho thấy ăn một quả táo mỗi ngày có thể giảm tới 28% nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2.

Nhìn chung, táo là loại trái cây dễ tìm, dễ ăn và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Việc bổ sung táo vào khẩu phần ăn hằng ngày, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh, có thể góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể một cách bền vững.

Lưu ý khi xây dựng chế độ ăn để giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa đột quỵ. Dưới đây là những nguyên tắc dinh dưỡng bạn nên cân nhắc để bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ.

1. Tăng cường rau xanh và trái cây trong khẩu phần ăn

Thói quen ăn nhiều rau củ, trái cây và các loại đậu không chỉ cung cấp lượng chất xơ dồi dào mà còn giúp giảm cholesterol xấu, hạn chế chất béo không lành mạnh và natri. Nhờ đó, nguy cơ đột quỵ cũng được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải cứ ăn “món lành mạnh” là hoàn toàn tốt. Chẳng hạn, một đĩa salad rau củ sẽ mất đi lợi ích nếu bạn thêm quá nhiều thịt, phô mai hay nước sốt giàu chất béo và muối.

Một mô hình ăn uống được nhiều chuyên gia khuyến khích là chế độ Địa Trung Hải. Chế độ này ưu tiên sử dụng dầu ô liu, cá giàu omega-3, các loại hạt, rau củ và trái cây tươi, đồng thời hạn chế chất béo chuyển hóa và chất béo từ động vật. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách ăn này có lợi rõ rệt cho tim mạch.

2. Hạn chế thực phẩm giàu cholesterol và chất béo xấu

Việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ, bơ và đồ chiên rán có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Thay vì chiên, bạn nên chuyển sang các phương pháp chế biến lành mạnh hơn như hấp, luộc hoặc nướng.

Ngoài ra, nên ưu tiên các nguồn protein tốt hơn như thịt gia cầm bỏ da, cá tươi hoặc các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu, đậu lăng, đậu Hà Lan và đậu phụ.

3. Bổ sung thực phẩm giàu omega-3

Omega-3 là loại chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp tăng cholesterol “tốt” và giảm viêm. Các nguồn omega-3 phổ biến bao gồm cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá trích, cũng như hạt lanh hoặc quả óc chó.

4. Kiểm soát việc sử dụng rượu bia

Uống rượu bia quá mức có thể làm tăng huyết áp – một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ.

5. Giảm lượng muối trong chế độ ăn

Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, từ đó gia tăng nguy cơ đột quỵ. Để giảm lượng muối, bạn có thể hạn chế sử dụng gia vị mặn khi nấu ăn và thay thế bằng các loại thảo mộc tự nhiên để tăng hương vị. Ngoài ra, cần đặc biệt chú ý đến các thực phẩm chế biến sẵn như pizza, súp đóng hộp, bánh mì, đồ ăn nhanh hay các loại nước sốt, vì đây là những nguồn chứa nhiều natri “ẩn”.

(Tổng hợp)