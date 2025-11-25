Đột quỵ khi thức giấc, dấu hiệu cảnh báo tuyệt đối không được bỏ qua

Ngày 24/11, BS Đỗ Quốc Vĩnh, khoa Sọ não Cột sống 1, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân nam N.Q.H. (50 tuổi, ngụ tại TPHCM) nhập viện trong tình trạng yếu nửa người bên phải, lơ mơ, nói đớ kèm theo biểu hiện nôn ói.

Bác sĩ chỉ ra vị trí động mạch thân nền của người bệnh bị tắc trên hình ảnh kiểm tra

Theo bệnh sử, buổi tối trước khi nhập viện sức khỏe của ông H. hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ sáng hôm sau, khi ông tỉnh giấc thì phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường như yếu liệt nửa người, méo miệng, nói khó. Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu, người nhà lại để ở nhà theo dõi vì nghĩ ông có thể bình phục lại. Tuy nhiên, hơn 1 giờ sau, tình trạng bệnh trở nặng hơn, lúc này gia đình mới đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã xác định những dấu hiệu ở người bệnh là điển hình của một cơn đột quỵ.

Bệnh nhân lập tức được chụp phim MRI, kết quả cho thấy ông H. bị nhồi máu vùng tiểu não và vùng đồi thị bên trái. Theo BS Quốc Vĩnh, bệnh nhân H. thuộc nhóm "đột quỵ Thức giấc". Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không thể xác định được bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào bởi cơn đột quỵ có thể chỉ mới xảy ra vài phút trước khi tỉnh giấc nhưng cũng có thể đã xảy ra từ nhiều giờ trong lúc người bệnh đang ngủ.

Theo các bác sĩ, một trong những yếu tố quan trọng trong cấp cứu đột quỵ là thời gian khởi phát, điều này quyết định người bệnh sẽ được điều trị tái thông mạch máu (tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối) hay không. Theo tiêu chuẩn thông thường, "thời gian vàng" để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết chỉ là 4 đến 5 giờ đầu.

Sau can thiệp, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

Trong quá trình hội chẩn các bác sĩ đã cân nhắc những quy chuẩn của chương trình điều trị đột quỵ mở rộng. Theo đó, thời gian sử dụng thuốc tiêu sợi huyết có thể được áp dụng với các trường hợp thỏa một số tiêu chuẩn đặc biệt cho phép sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hiệu quả lên đến 24 giờ kể từ lúc khởi phát. Các bác sĩ nhận định, vùng nhồi máu vẫn còn cứu vãn được các tế bào não nên ông H. thuộc trường hợp đặc biệt được chỉ định mở rộng thời gian sử dụng thuốc tiêu sợi huyết.

Sau khi tiêm thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân được chụp phim CTA để khảo sát mạch máu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị tắc động mạch thân nền. Đây động mạch chính cấp máu nuôi cho phần não chịu trách nhiệm về tri giác, điều hòa hoạt động hệ tim mạch và hô hấp, tất cả các đường dẫn truyền cảm giác và vận động đều đi ngang qua thân não.

Nếu động mạch thân nền không được tái thông kịp thời người bệnh sẽ nhanh chóng rơi vào hôn mê, liệt tứ chi, rối loạn hoạt động hệ tim mạch và hô hấp dẫn đến tử vong. Đứng trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện phương pháp can thiệp mạch lấy huyết khối để tái thông mạch máu cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã thành công hút và kéo huyết khối ra khỏi động mạch thân nền giúp bệnh nhân qua nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đang bình phục tốt.

Từ trường hợp trên BS Đỗ Quốc Vĩnh khuyến cáo: “Không nên chủ quan trong việc để bệnh nhân ở nhà và chờ đợi đến khi phục hồi hay không. Do đó khi phát hiện người nhà có dấu hiệu yếu liệt, méo miệng, nói đớ… cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất có đầy đủ phương tiện cấp cứu và điều trị đột quỵ. Việc này giúp bác sĩ đánh giá chính xác thời gian khởi phát đột quỵ và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời, bảo vệ tính mạng và chức năng sống bệnh nhân”.