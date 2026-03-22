Đột quỵ cũng phải “sợ” loại quả này, vitamin C gấp 21 lần táo, từ rễ đến lá đều là bài thuốc: Người Việt ăn nhiều mà ít biết

Ổi là loại trái cây quen thuộc, được ưa chuộng không chỉ bởi vị ngọt thanh, dễ ăn mà còn nhờ những lợi ích đáng kể đối với sức khỏe, từ hỗ trợ tim mạch đến giảm nguy cơ một số bệnh lý nghiêm trọng.

Theo chuyên gia, trong 100 gram ổi có khoảng 33 kcal, 0,6 gram protein và 7,7 gram glucid. Đáng chú ý, hàm lượng vitamin C trong ổi cao hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây phổ biến, góp phần thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, tăng hấp thu sắt và củng cố hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Không chỉ vậy, ổi còn cung cấp vitamin B6 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, canxi và magie, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng đột quỵ

Theo quan niệm Đông y, ổi có vị ngọt chát, tính bình, hỗ trợ tiêu viêm, cầm tiêu chảy và bổ khí huyết. Đặc biệt, ổi giàu kali – khoáng chất có vai trò ổn định huyết áp. nếu thiếu kali sẽ làm cho nhịp tim không đều , nhịp quá nhanh… Đủ kali theo nhu cầu sẽ giúp ổn định huyết áp và phòng chống bệnh tim mạch. Chế độ ăn giàu kali và magie còn giảm nguy cơ đột quỵ.

Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong ổi giúp hạn chế quá trình xơ vữa động mạch, góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Giảm nguy cơ ung thư

Ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như lycopene, quercetin, vitamin C và polyphenol. Những hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do – yếu tố gây tổn thương tế bào và có liên quan đến sự hình thành ung thư.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn ổi thường xuyên có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú và tuyến giáp.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nhờ giàu chất xơ cả dạng hòa tan và không hòa tan, ổi hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả, từ đó hạn chế táo bón và cải thiện sức khỏe đường ruột. Phần vỏ ổi chứa tanin có tác dụng làm săn niêm mạc ruột, giảm tiết dịch và hỗ trợ kháng khuẩn, giúp cải thiện tình trạng tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cân

Ổi có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp với người cần kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ trong ổi cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Với lượng calo thấp và hàm lượng đường không quá cao so với nhiều loại trái cây khác, ổi giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và phù hợp với người đang theo đuổi chế độ giảm cân.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong ổi giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, nâng cao khả năng chống nhiễm trùng. Đây là loại trái cây phù hợp để bổ sung trong chế độ ăn nhằm tăng sức đề kháng, đặc biệt trong những giai đoạn thời tiết thay đổi.

Ứng dụng trong Đông y của nhiều bộ phận khác nhau

Không chỉ quả, các bộ phận khác của cây ổi như lá, rễ và vỏ cũng được sử dụng làm dược liệu. Chúng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ điều trị một số vấn đề như đau bụng, tiêu chảy, viêm da hay vết thương ngoài da. Vỏ ổi giàu tanin còn được dùng với mục đích kháng khuẩn và giảm viêm.

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn ổi chín tự nhiên, có thể giữ cả vỏ để bổ sung thêm chất xơ. Với hàm lượng dưỡng chất phong phú và nhiều lợi ích, ổi được xem là một lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Lưu ý: 4 nhóm người không nên ăn nhiều ổi

Dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng, ổi vẫn có thể gây ra một số tác động không mong muốn nếu sử dụng không đúng cách. Vì vậy, một số nhóm đối tượng cần lưu ý khi bổ sung loại quả này vào chế độ ăn.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Mặc dù chất xơ hỗ trợ hoạt động đường ruột, nhưng ăn quá nhiều ổi – đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm – có thể gây đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Nguyên nhân là do hạt ổi cứng cùng lượng chất xơ không hòa tan cao khó được tiêu hóa hoàn toàn, khi xuống ruột già sẽ bị lên men và sinh khí. Với những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc các bệnh lý tiêu hóa, ổi có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng.

Ngoài ra, ổi xanh hoặc chưa chín chứa nhiều tanin, có thể làm giảm nhu động ruột và gây táo bón. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều ổi chín, một số người có thể gặp tình trạng tiêu chảy do lượng đường và chất xơ cao.

Người mắc bệnh đái tháo đường

Dù có chỉ số đường huyết tương đối thấp, ổi vẫn chứa đường tự nhiên. Nếu tiêu thụ không kiểm soát, đặc biệt là các loại ổi chín, ngọt, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Vì vậy, cần điều chỉnh khẩu phần hợp lý khi sử dụng.

Người bị suy thận

Ổi giàu kali – khoáng chất cần thiết cho cơ thể nhưng có thể trở thành gánh nặng với người suy giảm chức năng thận. Khi thận không hoạt động hiệu quả, kali dễ tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và các biến chứng nghiêm trọng khác. Do đó, nhóm đối tượng này nên hạn chế ăn ổi.

Người chuẩn bị phẫu thuật

Trước khi phẫu thuật, việc kiểm soát đường huyết ổn định là yếu tố quan trọng. Một số hợp chất trong ổi, đặc biệt là từ lá ổi, có thể làm giảm đường huyết. Nếu sử dụng gần thời điểm phẫu thuật, có thể gây hạ đường huyết ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến quá trình gây mê và hồi phục.

Vì lý do này, các chuyên gia thường khuyến nghị ngừng sử dụng ổi và các sản phẩm liên quan (như trà lá ổi) ít nhất khoảng hai tuần trước khi phẫu thuật để đảm bảo an toàn.

(Tổng hợp)