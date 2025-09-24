Đột kích tư gia viên chức dịch vụ hành chính, tịch thu trăm xấp tiền mặt chất trong thùng giấy và trang sức trị giá gần 6 tỷ đồng, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp

Cảnh sát bang Assam của Ấn Độ tuần trước đã bắt giữ nữ viên chức Nupur Bora thuộc Dịch vụ Hành chính Assam (ACS) vì bị cáo buộc sở hữu khối tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp.

Một đội ngũ thuộc Đơn vị Giám sát Đặc biệt của Thủ hiến bang cũng đã tiến hành đột kích nhà riêng của Nupur Bora tại Guwahati. Sau cuộc đột kích, lực lượng chức năng thu giữ được 9,2 triệu rupee tiền mặt (tương đương khoảng 2,73 tỷ đồng) cùng số trang sức trị giá gần 10 triệu rupee (khoảng 2,97 tỷ đồng). Ngoài ra, 1 triệu rupee (khoảng 297 triệu đồng) tiền mặt khác cũng được tìm thấy trong một cuộc khám xét tại căn nhà thuê của bà ở Barpeta.

Theo thông tin từ cảnh sát, Bora đã bị bắt ngay sau cuộc đột kích và bị buộc tội sở hữu khối tài sản không tương xứng với thu nhập.

Nupur Bora gia nhập cơ quan Dịch vụ Hành chính Assam năm 2019. Hiện bà giữ chức vụ viên chức địa chính tại khu vực Goroimari, huyện Kamrup.

Thủ hiến Himanta Biswa Sarma cho biết bà Bora đã bị theo dõi suốt 6 tháng qua sau khi có đơn khiếu nại liên quan đến các giao dịch đất đai đáng ngờ.

“Viên chức này đã chuyển nhượng đất thuộc sở hữu của người Hindu cho những cá nhân khả nghi để đổi lấy tiền khi còn công tác tại đơn vị địa chính Barpeta. Chúng tôi đã áp dụng biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với bà”, ông nói.

Ông Sarma nhấn mạnh tình trạng tham nhũng lan rộng trong các đơn vị địa chính ở những khu vực có đông người thiểu số.

Đơn vị Giám sát Đặc Biệt cũng đã tiến hành đột kích nhà riêng của Surajit Deka, nhân viên văn phòng địa chính Barpeta, người được coi là trợ thủ của Nupur Bora.

Ông này bị cáo buộc đã cùng bà Bora mua nhiều bất động sản tại Barpeta trong thời gian bà công tác tại đây với tư cách viên chức địa chính.

Theo NDTV