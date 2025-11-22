Đột kích nhà máy bí ẩn trên núi, cảnh sát triệt phá đường dây làm thịt bò khô từ vịt: Giá rẻ gấp 6 lần vốn, thu tới 36 tỷ/tháng

Một cuộc gọi tố giác đã dẫn đến việc cảnh sát Trung Quốc triệt phá thành công đường dây sản xuất thịt bò khô giả quy mô lớn, gây chấn động dư luận về vấn đề an toàn thực phẩm. Sự thật gây sốc được phơi bày: sản phẩm bò khô được bán rộng rãi ra thị trường thực chất chỉ là thịt vịt giá rẻ, được pha trộn hóa chất và hương liệu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Mánh khóe kinh doanh 36 tỷ đồng mỗi tháng

Vào tháng 2 năm 2022, Đội Quản lý thị trường huyện Lâm Thủy, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bắt đầu tiến hành điều tra sau khi phát hiện một lượng lớn sản phẩm thịt bò khô được vận chuyển mà bao bì hoàn toàn không có thông tin về đơn vị sản xuất hay phân phối. Lần theo manh mối, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất nằm ẩn mình tại một ngôi làng hẻo lánh, chỉ bán hàng thông qua một cửa hàng trực tuyến nhưng lại đạt doanh thu "khủng" lên tới 10 triệu Nhân dân tệ/tháng (gần 36 tỷ đồng ).

Sau một thời gian theo dõi sát sao, cảnh sát địa phương đã bất ngờ đột kích nhà máy này. Tại thời điểm kiểm tra, có khoảng 7 đến 8 công nhân đang thực hiện các công đoạn chế biến, đóng gói và dán nhãn sản phẩm. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y cho thấy toàn bộ sản phẩm được dán mác "thịt bò khô" thực chất là thịt vịt sấy khô , không hề chứa bất kỳ thành phần thịt bò nào.

Thủ đoạn "phù phép" thịt vịt thành thịt bò

Đi sâu điều tra, cảnh sát đã lật tẩy toàn bộ quy trình "hô biến" tinh vi của các đối tượng trong đường dây. Đầu tiên, chúng mua một lượng lớn thịt vịt với giá rẻ bèo. Sau đó, chúng sử dụng dao lượn sóng và máy ép chuyên dụng để tạo hình và kết cấu của miếng thịt vịt trở nên giống hệt các thớ thịt bò.

Để tạo mùi và màu sắc đặc trưng của bò khô, thịt vịt được luộc trong nước luộc bò hoặc một dung dịch có pha hương liệu bò công nghiệp. Tiếp theo, nhằm đánh lừa vị giác của người tiêu dùng, chúng thêm vào các loại gia vị như bột ngũ vị hương, ớt, rồi mang đi nướng để tăng độ dai, tạo cảm giác giống hệt thịt bò khô thật.

Đáng báo động nhất, quá trình chế biến này còn sử dụng nhiều hóa chất độc hại , bao gồm phẩm màu đỏ sẫm. Các cơ quan chức năng cảnh báo việc tiêu thụ các sản phẩm chứa hóa chất này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng về lâu dài.

Lợi nhuận khổng lồ và cái kết thích đáng

Cầm đầu đường dây này là một đối tượng họ Lưu. Ngoài nhà máy bị triệt phá trên núi, nhóm này còn vận hành thêm hai cơ sở sản xuất khác hoạt động bí mật nhằm tránh bị phát hiện. Với chi phí nguyên liệu cực thấp, chúng bán "thịt bò khô" giả ra thị trường với giá cao gấp 6 lần giá gốc, thu về lợi nhuận ròng lên tới 4 triệu Nhân dân tệ/tháng (khoảng 14 tỷ đồng ).

Chiến dịch truy quét kết thúc với việc bắt giữ 23 nghi phạm liên quan đến đường dây. Tất cả đều đã bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật Trung Quốc về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và lừa dối người tiêu dùng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn về vấn đề an toàn thực phẩm và sự cần thiết phải kiểm soát chặt chẽ hơn các thủ đoạn tinh vi của các đường dây hàng giả đang hoạt động hiện nay.

Nguồn: Toutiao