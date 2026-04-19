Đột kích một căn nhà sau 3 tháng theo dõi, công an triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn, tịch thu gần 25.000 sản phẩm

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối bột ngọt (MSG) và gia vị giả quy mô lớn, thu giữ lượng hàng hóa lên tới gần 25.000 sản phẩm.

Theo thông tin từ Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), chiến dịch được triển khai phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), sau quá trình theo dõi kéo dài hơn 3 tháng. Vụ việc bắt nguồn từ việc phát hiện các tiểu thương buôn bán hàng nghi giả tại tỉnh Chaiyaphum, từ đó lần ra toàn bộ mạng lưới phân phối phía sau.

Quá trình điều tra cho thấy một cơ sở sản xuất quy mô lớn được ngụy trang tinh vi tại khu vực Soi Sakae Ngam 50, quận Bang Khun Thian, Bangkok. Nhóm đối tượng đã tổ chức sản xuất, đóng gói bột ngọt và các loại gia vị giả ngay trong nhà dân, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ vào ban đêm nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Ngày 25/3/2026, cảnh sát phát hiện một phương tiện khả nghi tại trạm xăng thuộc tỉnh Pathum Thani. Tại đây, một người vận chuyển bị bắt giữ cùng số lượng lớn hàng hóa giả. Từ manh mối này, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm tại Bangkok.

Tại một trong các địa điểm ở quận Bang Khun Thian, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng được xác định là cầm đầu đường dây, cùng ba công nhân đang trực tiếp sản xuất hàng giả. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng, cùng nguyên liệu và thiết bị phục vụ sản xuất.

Cơ quan chức năng cảnh báo, điều kiện sản xuất tại đây không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này đã hoạt động trong khoảng 2 năm, sản xuất hàng theo đơn đặt hàng với quy mô lớn, trung bình khoảng 1.500 gói mỗi ngày. Sản phẩm sau đó được phân phối qua các điểm giao nhận ven đường hoặc thông qua dịch vụ vận chuyển tư nhân.

Hàng giả từ đường dây này được phát hiện xuất hiện tại nhiều cửa hàng bán lẻ và bán buôn, đặc biệt tại khu vực quận Nong Khaem và chợ Bang Khae.

Tổng số tang vật bị thu giữ bao gồm 4.804 gói bột ngọt giả, 1.532 gói gia vị giả cùng số lượng lớn nguyên liệu và thiết bị sản xuất, nâng tổng số sản phẩm liên quan lên hơn 24.900 đơn vị, với tổng giá trị ước tính gần 2 triệu baht.

Hiện cả 7 nghi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, chỉ mua hàng từ các nguồn uy tín để tránh rủi ro từ các sản phẩm không đảm bảo chất lượng và an toàn.