Mỹ báo tin cực vui cho Nga, có ảnh hưởng trực tiếp tới 100 triệu thùng “vàng đen” đang vận chuyển

Hai tàu chở dầu Umba và Shturman Albanov của Nga. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, viết trên kênh Telegram ngày 18/4, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga cho biết, việc Mỹ vừa gia hạn đình chỉ một số biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu mỏ Nga có tác động tới hơn 100 triệu thùng dầu thô (tương đương gần một ngày sản lượng toàn cầu) đang trong quá trình vận chuyển.

Cụ thể, việc Mỹ gia hạn thêm 30 ngày đối với các hoạt động liên quan đến dầu mỏ Nga đang trên đường vận chuyển sẽ có tác động đáng kể tới khối lượng dầu lớn nói trên. Ông Kirill Dmitriev cho rằng động thái này diễn ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến phản đối các biện pháp liên quan đến năng lượng Nga.

Đáng chú ý, ông Kirill Dmitriev nhận định ngày càng nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, đang nhận thức rõ hơn vai trò mang tính hệ thống của dầu khí Nga đối với sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Theo Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, nguồn cung năng lượng từ Nga vẫn giữ vị trí quan trọng trong việc đảm bảo cân bằng thị trường, cũng như hạn chế biến động giá.

Ngoài ra, ông Kirill Dmitriev cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga không đạt hiệu quả như kỳ vọng và thậm chí còn gây ra những hệ lụy tiêu cực đối với các nền kinh tế khác.

Vị quan chức này nhận định, việc Mỹ gia hạn cho phép các giao dịch liên quan đến dầu mỏ Nga có thể làm gia tăng lo ngại tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, nhất là trong bối cảnh các khu vực này đang theo đuổi các biện pháp hạn chế nguồn năng lượng từ Nga.

Mỹ nới lệnh trừng phạt đối với dầu Nga

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga. Ảnh: Marine Traffic

Trước đó, vào ngày 17/4, Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định gia hạn tạm dừng áp dụng một số lệnh trừng phạt đối với các lô dầu của Nga. Động thái này nhằm giảm bớt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo cơ chế miễn trừ được công bố trên trang web của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Mỹ cho phép các bên liên quan bán, vận chuyển hoặc dỡ hàng đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga đến ngày 16/5.

Với cơ chế trên, đồng nghĩa dầu Nga được Mỹ miễn trừng phạt trong vòng 30 ngày. Nhưng cơ chế này chỉ được áp dụng với các lô hàng đã được chuyển lên tàu trước ngày 17/4.

Ngoài ra, giấy phép mới có hiệu lực thay thế cho giấy phép tương tự được ban hành ngày 19/3, vốn đã hết hạn ngày 11/4. Việc này nhằm kiểm soát giá năng lượng toàn cầu vốn đã tăng mạnh trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran ở Trung Đông.

Trước đó, vào ngày 15/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Mỹ sẽ không gia hạn cơ chế miễn trừ, trong đó cho phép các nước mua dầu Nga mà không phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ. Thế nhưng quyết định mới nhất lại cho thấy chính quyền Mỹ đã có sự điều chỉnh nhất định, mặc dù chưa đưa ra giải thích chính thức về sự thay đổi này.

Cùng ngày 17/4, Iran thông báo mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Marine Traffic, trang theo dõi hàng hải dân sự, nhiều tàu hàng vẫn chưa sẵn sàng đi qua eo biển Hormuz sau khi Iran mở cửa. Các tàu hàng dường như lo ngại thủy lôi và thiếu hướng dẫn an toàn.

Bài tham khảo nguồn: Tass, Reuters