Cuba vừa thông qua một quyết định quan trọng, thu hút mạnh mẽ nguồn lực từ bên ngoài

Người dân Cuba tham gia cuộc mít tinh tại thủ đô La Habana sáng 16/4/2026, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyên bố bản chất XHCN của Cách mạng Cuba (16/4/1961-16/4/2026). Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Theo PV TTXVN tại La Habana, Hội đồng Nhà nước Cuba tại phiên họp thường kỳ ngày 17/4 đã thông qua Nghị định luật về Tình trạng Nhập cư cho Nhà đầu tư và Doanh nghiệp là công dân Cuba cư trú ở nước ngoài. Đây được coi là một trong những biện pháp của Cuba nhằm thu hút nguồn lực tài chính ở nước ngoài, bên cạnh nguồn nội lực.

Được biết, văn bản pháp luật này phù hợp với các biện pháp đã được Chính phủ Cuba phê duyệt liên quan đến sự tham gia của công dân Cuba cư trú ở nước ngoài trong những lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Trước đó, Chính phủ Cuba đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế. Trong đó, cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp. Cụ thể, người nông dân độc lập, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ và người lao động được tự do thương mại sản phẩm một cách trực tiếp nằm trong khung giá trần được quy định.

Ngoài ra, để vực dậy nền kinh tế trong tình trạng khủng hoảng hiện nay, Cuba lần đầu tiên cho phép thành lập các liên doanh giữa các thực thể nhà nước và tư nhân và cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu nhiên liệu trực tiếp. Quyết định này được đưa ra sau khi Cuba chấm dứt độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực này.

Cho phép doanh nghiệp Nga trực tiếp điều hành nhà máy tại Cuba

Đáng chú ý, gần đây, theo tờ Izvestia đưa tin, Bộ Công Thương Nga đã xác nhận các doanh nghiệp của quốc gia này sẽ được trực tiếp vận hành các nhà máy công nghiệp tại Cuba. Đây được coi là thay đổi quan trọng. Bởi vì trước đó nhà đầu tư Nga thường e dè do thiếu quyền kiểm soát trực tiếp đối với dòng vốn và hoạt động sản xuất.

Tin vui được nắm quyền vận hành, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Nga có thêm bảo đảm pháp lý, giảm nguy cơ chậm thanh toán, đồng thời nâng cao khả năng thu hồi vốn. Đây được coi là giải pháp giúp tháo gỡ điểm nghẽn lâu nay trong hợp tác kinh tế song phương.

Việc cho phép doanh nghiệp Nga được trực tiếp điều hành nhà máy tại Cuba không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là bước đi chiến lược giúp Nga củng cố hiện diện tại Tây Bán cầu. Khi các doanh nghiệp của Nga có thể trực tiếp vận hành sản xuất tại Cuba, họ không chỉ kiểm soát tốt hơn hiệu quả đầu tư mà còn xuất khẩu được công nghệ, mô hình quản trị và chuỗi cung ứng.

Đây không phải là lần đầu Nga đón nhận tin vui từ Cuba. Trên thực tế, ngay từ cuối năm 2025, Nga và Cuba đã bắt đầu thử nghiệm mô hình này. Một trong những dự án đáng chú ý có thể kể đến là việc doanh nghiệp Nga tham gia quản lý khách sạn 5 sao tại Holguin.

Ngoài ra, thị trường Cuba cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Nga. Chẳng hạn, với lĩnh vực y tế, Nga và Cuba đã ký thỏa thuận phát triển vaccine ung thư đa giá, kết hợp thế mạnh về nghiên cứu sinh học của Cuba với năng lực sản xuất của Nga.

Lĩnh vực ô tô giữa hai nước cũng đang từng bước được khôi phục, với kế hoạch lắp ráp xe và mở đại lý ở Havana. Trong đó, Nga còn dự kiến tiến hành triển khai đội taxi sử dụng xe Moskvich ở thủ đô Cuba, trong đó có một phần là xe điện.

Bên cạnh đó, ngành thực phẩm cũng được đánh giá nhiều tiềm năng, khi hàng chục doanh nghiệp Nga sẵn sàng xuất khẩu thịt, sữa và thủy sản sang Cuba.

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga ở vịnh Matanzas (Cuba), vào tháng 3/2026. Ảnh: TASS

Đặc biệt, trong bối cảnh Cuba đối mặt khó khăn năng lượng do các lệnh trừng phạt của Mỹ, Nga đã cung cấp dầu thô để hỗ trợ. Cụ thể, vào cuối tháng 3 vừa qua, một tàu của Nga chở khoảng 100.000 tấn dầu đã cập cảng Cuba, qua đó góp phần giảm áp lực thiếu hụt nhiên liệu.

Nga cũng dự kiến đầu tư hơn 1 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng Cuba đến năm 2030, bao gồm xây dựng và nâng cấp các nhà máy điện. Trước đó, doanh nghiệp Nga đã tham gia khai thác mỏ dầu Boca de Haruco, từ đó giúp tăng sản lượng và bổ sung đáng kể trữ lượng dầu cho Cuba

Mặt khác, Cuba đã trở thành quốc gia nắm giữ kỷ lục trong lịch sử Nga về khoản nợ được xóa bỏ. Vào năm 2014, 90% nợ của Cuba (khoảng 31,7 tỷ USD) đã được xóa bỏ; 3,5 tỷ USD còn lại sẽ được trả trong vòng 20 năm. Việc này tạo nền tảng tài chính thuận lợi cho hợp tác lâu dài giữa hai nước.