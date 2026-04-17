Cuba muốn cung cấp một thứ quan trọng cho nơi sắp trở thành TP trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út tặng quà lưu niệm bình gốm truyền thống Biên Hòa cho Đại sứ Cuba. Ảnh: Báo Đồng Nai

Sáng 16/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã tiếp đoàn Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam do ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes mong muốn Đồng Nai sẽ hỗ trợ Cuba xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp của Đồng Nai hợp tác, đầu tư tại Cuba trên các lĩnh vực sản xuất lương thực, chuyển đổi năng lượng tái tạo, dược và chuyển đổi số.

Đồng thời, Cuba luôn sẵn sàng hỗ trợ Đồng Nai đào tạo nguồn nhân lực, có học bổng để sinh viên Việt Nam sang Cuba học tập. Bên cạnh đó, Đại sứ cho biết, Cuba có nguồn nhân lực chất lượng cao có thể làm việc tại các dự án, nhà máy nếu các doanh nghiệp tại Đồng Nai có nhu cầu.

Đồng Nai đang chuẩn bị chuyển đổi mô hình quản trị từ tỉnh sang thành phố

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai đang là địa bàn có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Tỉnh Đồng Nai phát triển đa lĩnh vực từ công nghiệp, công nghệ cao, logistics, đô thị, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế mậu biên.

Đặc biệt, theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai đang chuẩn bị chuyển đổi mô hình quản trị từ tỉnh sang thành phố. Thế nhưng, dù bất cứ vị thế nào, Đồng Nai vẫn luôn sẵn sàng đón tiếp các khách quý đến với địa phương.

Ngoài ra, nhằm thắt chặt truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa 2 quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ rà soát, sớm triển khai việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó, tiến hành rà soát, nâng tầm các mối quan hệ giữa Đồng Nai với các địa phương của Cuba.

Đối với xúc tiến đầu tư giữa các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đồng tình và sẽ chỉ đạo tổ chức kết nối, hợp tác với các địa phương của Cuba nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các bên.

Đồng Nai sắp trở thành TP trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam﻿

Đồng Nai được xem như là cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của nước ta. Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, vào sáng 12/4, Quốc hội thống nhất điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, bổ sung nội dung dự thảo nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Dự kiến, trong đợt 2 kỳ họp, từ ngày 20 đến 23/4, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua nghị quyết này. Như vậy, Đồng Nai sắp trở thành TP trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam.

Việt Nam hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.﻿

Sau sáp nhập, Đồng Nai hiện đang là tỉnh có quy mô kinh tế đứng đầu cả nước (nếu chỉ xét riêng các tỉnh), không xét các thành phố trực thuộc Trung ương. Trong năm 2025, GRDP của tỉnh đạt 677.932 tỷ đồng, xếp thứ 4 cả nước và chỉ đứng sau 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Hà Nội và TP HCM.

Từ lâu, tỉnh Đồng Nai đã được xem như là cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất của nước ta. Đồng Nai hiện có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, với đầy đủ 5 phương thức giao thông (đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa).

Trong đó nổi bật nhất là siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đi vào vận hành thương mại vào quý II/2026. Ngoài ra, Đồng Nai còn có Cảng biển Phước An và 10 tuyến đường cao tốc đã, đang và sẽ triển khai…