Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trải nghiệm sản phẩm ứng dụng AI ở biểu tượng của “Con đường tơ lụa số” TQ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trải nghiệm sản phẩm ứng dụng AI tại Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN. Ảnh: TTXVN

Đây là Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN, tại TP Nam Ninh (Trung Quốc).

Sáng nay (17/4), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc (từ 14/4 – 17/4), tại TP Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu về Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc – ASEAN. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ông Trần Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc và Việt Nam; cũng như khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN thành lập. Trung tâm này nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm và cùng có lợi của AI trên toàn cầu. Đồng thời, trung tâm được coi là dự án mang tính biểu tượng cho tiến trình xây dựng “Con đường tơ lụa số” của TP Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: TTXVN

Với lợi thế địa lý gần ASEAN, TP Nam Ninh được lựa chọn làm điểm đặt Trung tâm Hợp tác đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN. Nơi đây được định vị là nền tảng hợp tác khu vực tích hợp nhiều chức năng, từ nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đến ươm tạo doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN có gì đặc biệt?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu tại khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Trên thực tế, ngày 30/6/2025, Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN đi vào vận hành giai đoạn 1, với diện tích các hạng mục liên quan khoảng 7,78 km2. Trong số đó, diện tích của Trung tâm là khoảng 19.000 m2.

Trung tâm đi vào vận hành nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đi sâu khai thác tiềm năng, nhu cầu của các nước ASEAN. Đồng thời, Trung tâm cùng với các nước liên quan thúc đẩy hợp tác ứng dụng AI trong các lĩnh vực chuyên môn như nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, logistics, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của từng nước; đồng thời bồi dưỡng nhân tài về AI.

Trên thực tế, tính đến cuối năm 2025, đã có 51 dự án ở Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN đã được ký kết trong khuôn khổ này.

Đáng chú ý, vào ngày 26/11/2025, TP Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về việc cùng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Trung Quốc

Dự kiến, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thành lập các chi nhánh con tại các thành phố khác ở Trung Quốc và các nước ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gì với Quảng Tây (Trung Quốc)?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan nhân dân biên giới Việt – Trung, sáng 17/4. Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng 17/4, tại TP Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2026 với chủ đề “Củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây sẽ hỗ trợ các địa phương Việt Nam triển khai các dự án chuyển đổi số, AI và hạ tầng thông minh sao cho người dân biên giới được tiếp cận tiện ích hiện đại dễ dàng nhất. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, động lực phát triển nhịp cầu kết nối.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần đổi mới phương thức hợp tác, không chỉ dừng lại ở các lễ hội, triển lãm truyền thống, mà phải đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản gắn với du lịch bền vững và đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại số.

Trước đó, vào tối 16/4, trong cuộc tiếp ông Trần Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quảng Tây trước hết phát huy hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy/Khu ủy các địa phương giáp biên. Thứ hai, mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam.

Thứ ba, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách phát triển, quy hoạch địa phương.

Thứ tư, tăng cường giao lưu, thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng, nhất là về thương mại, cơ sở hạ tầng, bảo đảm thông quan thông suốt.

Thứ năm, gắn kết thương mại song phương với kết nối hạ tầng, logistics, chuỗi cung ứng và thị trường.

Thứ sáu, đẩy nhanh kết nối đa phương thức đường sắt, đường bộ, đường biển.

Cuối cùng, ưu tiên hợp tác đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Ngoài ra, về kết nối khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác ứng dụng AI; triển khai tại Việt Nam các dự án nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến công nghệ cao. Cùng với đó, hai bên cần tăng cường phối hợp, quản lý tốt biên giới trên đất liền, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân; và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, đóng góp vào thành công của Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Về phía Quảng Tây, Bí thư Trần Cương khẳng định Quảng Tây sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai các nhận thức chung cấp cao; đồng thời mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt. Ngoài ra, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao mà Quảng Tây đang phát triển như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Đáng chú ý, Bí thư Trần Cương cho biết Quảng Tây sẵn sàng thúc đẩy nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng nông sản của Việt Nam, không chỉ phục vụ thị trường địa phương mà còn trung chuyển đến các khu vực khác của Trung Quốc.

Lãnh đạo Quảng Tây đề xuất hai bên đẩy nhanh xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa; tăng cường giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Tây và các địa phương Việt Nam.