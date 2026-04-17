Trên tàu đến Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị gì lãnh đạo lĩnh vực Trung Quốc top 1 TG?

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, TP Nam Ninh (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN

Lĩnh vực này là đường sắt cao tốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh, sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bắc Kinh, tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.

Đáng chú ý, ngay trên tàu cao tốc, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc. Cụ thể, tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong số đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu.

Trên trực tế, kể từ khi ban hành “Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn” (năm 2004), chỉ sau hai thập kỷ, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng nên một mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỷ lệ kết nối đến các thành phố có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%. Hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt. Tổng chiều dài đường sắt vận hành của “quốc gia tỷ dân” đã tăng từ 68.700 km (trong năm 2000) lên 165.000 km hiện nay, tương đương với khoảng 2,4 lần.

Về lộ trình xây dựng, phát triển đường sắt từ nay đến năm 2035, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc, cho biết, đến hết năm 2035, Trung Quốc hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, chất lượng cao, với tổng chiều dài khoảng 700.000 km. Trong đó, đường sắt đạt tổng chiều dài 200.000 km, và đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông. Qua đó, hệ thống này giúp kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gì?

Lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi TP Nam Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngay trên tàu cao tốc đến Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc không chỉ là hệ thống dài nhất, mà còn được khai thác rộng rãi nhất trên thế giới và trong tương lai gần dự báo sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông đường sắt tốc độ cao, đồng thời đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi TP Nam Ninh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, tại hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị hai bên tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt.

Về phía Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị thực hiện tốt hợp tác kết nối giữa Sáng kiến "Vành đai và Con đường" với Khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai"; đồng thời đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tích cực triển khai 3 dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Đáng chú ý, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển - Cải cách quốc gia Trung Quốc về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam.

Cùng ngày 15/4, tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, đẩy mạnh kết nối với các nước Trung Á và châu Âu. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc cung cấp vốn vay, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ để Việt Nam làm chủ việc vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại hình đường sắt điện khí hóa.