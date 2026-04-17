Giá vàng trong nước giảm rất mạnh

Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Tính đến hơn 9h sáng nay (17/4), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng với mức giá là 167,5 – 171 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương ứng giảm gần 3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác ở trong nước cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng và niêm yết ở mức 167 – 170,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Vàng nhẫn SJC hiện niêm yết quanh mức 167 – 170,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng nhẫn của các thương hiệu như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 167 - 170 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 167 – 169,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 10h sáng nay.

Vì sao giá vàng giảm mạnh?

Giá vàng trong nước giảm mạnh là do cùng xu hướng với giá vàng thế giới.

Trên thực tế, vào khoảng 6h sáng 17/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 4.795 USD/ounce, tức là giảm 44 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.839 USD/ounce). Đến hơn 9h sáng, giá vàng thế giới niêm yết ở mốc 4.790 USD/ounce, giảm 32 USD so với sáng qua. Quy đổi thì giá vàng thế giới hiện tương đương với 152 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chỉ còn khoảng 19 triệu đồng /lượng.

Theo các chuyên gia, mức giảm này phản ánh giai đoạn biến động mạnh gần đây, nhất là khi giá vàng từng phục hồi lên các ngưỡng cao trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nguy cơ lạm phát toàn cầu đi lên.

Đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ sức mạnh của đồng USD. Cụ thể, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang ở mức cao hơn, khiến vàng (tài sản được định giá bằng USD) trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác.

Cùng với đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức khoảng 4,3%, qua đó góp phần nâng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời.

Trang sức vàng được bày bán ở một tiệm kim hoàn tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Các chuyên gia nhận định rằng, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn được coi là yếu tố tiềm ẩn hỗ trợ giá vàng. Theo báo cáo Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng chỉ ra rằng, xung đột tại Trung Đông được xem là nguồn gây bất ổn lớn đối với hoạt động kinh tế.

Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhiều doanh nghiệp hiện đang trì hoãn các quyết định về tuyển dụng, định giá và đầu tư. Nguyên nhân là do môi trường thiếu chắc chắn, khiến các doanh nghiệp lựa chọn trạng thái chờ đợi và quan sát. Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng ở mức nhẹ đến vừa phải tại hầu hết các khu vực, trong khi chi phí năng lượng và nhiên liệu đều tăng mạnh trên diện rộng.

Các chuyên gia nhận định, vàng đang thiếu động lực khi đồng USD duy trì sức mạnh và lợi suất trái phiếu ở mức cao. Mặt khác, ở góc độ kỹ thuật, vàng vẫn giữ được mốc hỗ trợ quan trọng là 4.800 USD/ounce. Lực mua vàng chủ yếu đến từ các nhà đầu tư ngắn hạn, trong khi dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài quan sát.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau những biến động mạnh, vì yếu tố địa chính trị và dòng tiền toàn cầu. Đáng chú ý, việc giá vàng giảm trong thời gian gần đây không phản ánh xu hướng suy yếu dài hạn. Thay vào đó, chủ yếu cho thấy vai trò đặc trưng của kim loại quý như một tài sản thanh khoản trong bối cảnh bất ổn.

Giới chuyên gia dự báo rằng, triển vọng của giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu. Cụ thể, nếu kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực và chính sách tiền tệ duy trì thắt chặt, thì giá vàng có thể còn chịu áp lực trong ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, nếu lạm phát duy trì ở mức cao hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang, kim loại quý hoàn toàn có thể quay lại xu hướng tăng mạnh.