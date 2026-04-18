Giá vàng ở Việt Nam bất ngờ tăng trở lại

Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh minh họa

Tính đến hơn 11h trưa nay (18/4), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 168,5 - 172 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3,5 triệu đồng, tức là cao hơn mức 2 triệu duy trì từ đầu tháng 4.

Tương tự, các thương hiệu kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý... cũng điều chỉnh vàng miếng tăng với mức giá như trên.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn tại SJC cũng điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng, lên mức 168 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng tăng 1 triệu đồng, lên 168 - 171,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tuy các thương hiệu như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... có cùng giá bán ra nhẫn tròn trơn với SJC, nhưng lại chiều mua vào cao hơn 500.000 đồng/lượng, với mức từ 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng vào lúc 10h sáng nay.

Vì sao giá vàng tăng trở lại?

Sở dĩ giá vàng trong nước tăng trở lại là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới.

Tính đến đầu ngày 18/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đóng cửa cuối tuần tại mức giá 4.831 USD/ounce, tức là tăng 41 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua, với 4.780 USD/ounce.

Tính quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương với khoảng 154 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng trong nước đang chênh lệch với vàng thế giới là khoảng 18 triệu đồng/lượng, tức là thu hẹp hơn so với mức kỷ lục 30 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 3.

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi kết phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư bắt đầu định giá lại rủi ro địa chính trị, nhất là khi chiến sự tại Trung Đông có khả năng sớm kết thúc.

Đáng chú ý, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định rằng, việc phục hồi sản lượng dầu khí từ khu vực Trung Đông có thể mất tới hai năm sau khi xung đột Mỹ - Iran chấm dứt. Nhưng các quan chức trong chính quyền Mỹ lại kêu gọi ngành công nghiệp dầu mỏ đẩy mạnh tăng sản lượng nhằm bù đắp cho nguồn cung bị gián đoạn.

Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ cho biết, hai bên đang thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời sắp hết hạn vào tuần tới.

Các chuyên gia nhận định, thị trường vàng quốc tế khởi sắc là nhờ việc đồng USD yếu đi. Bên cạnh đó, việc Iran "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn 10 ngày đã giúp giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm nỗi lo lạm phát và hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, việc mở lại eo biển Hormuz là sự kiện quan trọng. Điều này giúp nhà đầu tư kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, đồng thời tín hiệu tích cực hỗ trợ cho vàng. Theo vị chuyên gia này, giá vàng có thể sớm về lại mốc 5.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, các diễn biến đàm phán Mỹ - Iran trong những ngày tới có vai trò rất quan trọng. Bởi vì bất kỳ thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng mạnh đến xu hướng giá vàng.

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định rằng, thị trường vàng và bạc hiện có mức biến động cao tương tự các tài sản rủi ro khác. Điều này buộc nhà đầu tư phải duy trì tâm lý thận trọng.

Thực tế dù các dữ liệu lạm phát có thể tạo lực đẩy cho dòng tiền quay lại với vàng, nhưng yếu tố địa chính trị cũng đang chi phối mạnh hơn diễn biến thị trường.

Theo dự báo của vị chuyên gia này, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tuần tới, nhất là khi thời hạn ngừng bắn kéo dài hai tuần đang dần kết thúc. Điều này khiến thị trường phải đánh giá lại kịch bản gia hạn hay nguy cơ leo thang trở lại. Giá vàng trong ngắn hạn được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, nhưng nghiêng về xu hướng tăng nhẹ, khi vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng quanh là từ 4.750 - 4.800 USD/ounce.