Đột kích lúc nửa đêm, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ và dầu ăn giả, tịch thu hơn 14 tấn sản phẩm pha trộn

Cơ quan chức năng vừa thu giữ khoảng 14.000 kg bơ và dầu ăn giả giả được pha trộn từ hoá chất.

Cơ quan chức năng bang Rajasthan (Ấn Độ) vừa phát hiện và triệt phá một cơ sở sản xuất bơ ghee và dầu ăn giả quy mô lớn tại thành phố Pokaran, thu giữ hơn 14.000 kg sản phẩm nghi pha trộn bất hợp pháp. Đây được xem là vụ truy quét lớn nhất nhằm vào hoạt động sản xuất thực phẩm giả tại quận Jaisalmer từ trước đến nay.

Chiến dịch nằm trong khuôn khổ chương trình "Shuddh Aahar Milawat Par Vaar" của Chính quyền bang Rajasthan nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm và ngăn chặn tình trạng thực phẩm pha trộn, giả mạo trên thị trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một đội đặc nhiệm thuộc Cục An toàn Thực phẩm bang Rajasthan, phối hợp với ngành y tế địa phương, đã tiến hành đột kích bất ngờ vào một ngôi nhà tại khu Lodha Colony, thành phố Pokaran vào đêm Chủ nhật (31/5) sau khi nhận được thông tin tình báo về hoạt động sản xuất thực phẩm giả quy mô lớn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất và đóng gói bơ ghee cùng dầu ăn pha trộn để đưa ra thị trường. Dù cổng chính của khu nhà được khóa từ bên ngoài nhằm tránh sự chú ý, các điều tra viên vẫn phát hiện hai công nhân đang trực tiếp tham gia đóng gói sản phẩm bên trong.

Nghi phạm chính được xác định là Yogesh Tavari, chủ sở hữu Công ty Thương mại Satvik. Tuy nhiên, người này đã rời khỏi hiện trường trước thời điểm cuộc đột kích diễn ra. Hai công nhân có mặt tại cơ sở đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Ông Rajendra Kumar Paliwal cho biết chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo của Ủy viên An toàn Thực phẩm bang Rajasthan, Tiến sĩ T. Shubhamangala, dưới sự giám sát của Phó Ủy viên An toàn Thực phẩm Bhagwat Singh.

Trong đợt kiểm tra đầu tiên, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 10.260 kg bơ ghee, dầu cọ, dầu đậu nành và các loại dầu thực vật nghi bị pha trộn. Đồng thời, năm mẫu sản phẩm đã được lấy để phục vụ công tác giám định theo quy định của Luật An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn của Ấn Độ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét kho hàng của doanh nghiệp và phát hiện thêm khoảng 4.000 kg bơ ghee pha trộn được đóng gói dưới nhiều thương hiệu khác nhau như Aahar, Shubh, Kuber, Shrimool, Vinayak và Topper Milk Fat. Tám mẫu sản phẩm khác cũng được thu thập để phân tích.

Tổng cộng, hơn 14.000 kg sản phẩm nghi là thực phẩm giả đã bị tịch thu. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 650 hộp thiếc chứa dầu cọ, dầu đậu nành và bơ thực vật, cùng nhiều nguyên liệu thô, hóa chất, thùng chứa bằng kim loại và hệ thống máy móc đóng gói hiện đại.

Theo ông Kishanaram Kadwasara, cán bộ an toàn thực phẩm tại Jaisalmer, toàn bộ 13 mẫu sản phẩm đã được gửi tới phòng thí nghiệm tại Jaipur để kiểm nghiệm chất lượng và xác định mức độ vi phạm.

Giới chức Rajasthan nhận định hoạt động sản xuất bơ và dầu ăn giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục nhằm xác định toàn bộ các cá nhân, tổ chức liên quan đến đường dây này.

Khánh Vy