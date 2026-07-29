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Đột kích biệt thự sang trọng, cảnh sát thu giữ lô hàng trị giá 3,3 triệu USD và lật tẩy màn kịch 'công chúa' lừa đảo

Đức Minh
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Cảnh sát Dubai vừa bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt số trầm hương trị giá 12 triệu dirham (khoảng 3,3 triệu USD) bằng một kịch bản được dàn dựng công phu, trong đó một phụ nữ giả danh công chúa để tiếp cận nạn nhân.

- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Cảnh sát Dubai, hai thành viên của băng nhóm đã tìm đến một thương nhân kinh doanh trầm hương và giới thiệu rằng một vị công chúa đang có mặt tại Dubai, có nhu cầu mua một lượng lớn trầm hương cao cấp.

Tin tưởng lời giới thiệu, người bán đã chuẩn bị số lượng lớn trầm hương - loại gỗ quý hình thành từ phần lõi của cây dó bầu (Aquilaria), nguyên liệu đắt giá trong ngành chế tác nước hoa cao cấp - và đến điểm hẹn để giao dịch.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo thuê một biệt thự sang trọng, bố trí vệ sĩ, khu vực tiếp đón và tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, khiến mọi thứ trông như buổi gặp mặt của một nhân vật hoàng gia.

Tại đây, các đối tượng đề nghị người bán chuyển toàn bộ trầm hương sang những chiếc túi do chúng chuẩn bị sẵn với lý do "phù hợp hơn với thân phận của công chúa". Không chút nghi ngờ, người bán đã làm theo.

Ít phút sau, người phụ nữ đóng giả công chúa xuất hiện, gặp gỡ người bán và cho biết sẽ hoàn tất giao dịch. Sau khi công chúa giả rời đi, các thành viên trong nhóm tiếp tục yêu cầu người bán chờ bên ngoài, nói rằng họ sẽ chuyển số trầm hương trở lại túi của ông và liên hệ vào ngày hôm sau để hoàn tất việc mua bán.

Lợi dụng khoảng thời gian này, nhóm lừa đảo đã bí mật đánh tráo toàn bộ trầm hương bằng gỗ thông thường rồi trả lại các túi cho nạn nhân.

Đến ngày hôm sau, khi không thể liên lạc với những người mua vì toàn bộ số điện thoại đều đã tắt máy, người bán mở các túi kiểm tra và bàng hoàng phát hiện toàn bộ số trầm hương trị giá hàng triệu USD đã biến mất, thay vào đó chỉ còn những khúc gỗ vô giá trị.

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Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Cảnh sát Dubai đã thành lập tổ chuyên án, khám xét căn biệt thự nơi diễn ra vụ giao dịch và nhanh chóng lần theo dấu vết của các nghi phạm.

Chỉ trong vòng 12 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 trong số 8 thành viên của băng nhóm, đồng thời thu hồi toàn bộ số trầm hương bị đánh cắp tại một căn hộ.

Bốn nghi phạm còn lại, trong đó có người phụ nữ giả danh công chúa, đã kịp rời khỏi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Cảnh sát Dubai cho biết đã xác định được danh tính của những người này và đề nghị Interpol ban hành Lệnh truy nã đỏ (Red Notice) để phối hợp truy bắt trên phạm vi quốc tế.

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đột kích

biệt thự sang trọng

Dubai

cảnh sát

Trầm Hương

lừa đảo

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