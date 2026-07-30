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Đột kích 2 kho thực phẩm, phát hiện gần 1 tấn thịt heo, đùi gà không rõ nguồn gốc đang bốc mùi nồng nặc

Đức Minh
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Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phát hiện gần 1 tấn thịt heo và đùi gà không rõ nguồn gốc, nhiều sản phẩm đã chuyển màu, bốc mùi.

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 vừa kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các phường Diên Hồng và Pleiku, phát hiện gần 1 tấn thịt heo, đùi gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, nhiều sản phẩm đã bốc mùi, có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm.

Kho thực phẩm đông lạnh đầu tiên là của bà N.T.T.V ở phường Diên Hồng. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 560 kg thịt heo và đùi gà được bảo quản trong kho lạnh.

Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng. Số thực phẩm cũng không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ hoặc đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã chuyển màu, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đội Quản lý thị trường số 12 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng theo quy định.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một cơ sở kinh doanh khác của bà T.T.L. tại phường Pleiku, phát hiện thêm 410kg thịt heo và đùi gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ cơ sở này cũng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 12 đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với hai chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.

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công an tỉnh Gia Lai

Gia Lai

Đội Quản lý thị trường số 12

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