Đốt cháy mỡ hiệu quả hơn đi bộ nhanh! Phương pháp "ĐI BỘ 666" có thể giảm cân chỉ với 3 bước đơn giản

"666" là một phương pháp đi bộ kết hợp vận động vào cuộc sống hàng ngày với nhịp điệu nhất định. Phương pháp này bao gồm 6 phút khởi động, 60 phút đi bộ và 6 phút thư giãn, giãn cơ, giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả và tăng cường trao đổi chất.

Chỉ với một giờ mỗi ngày, không cần dụng cụ hay luyện tập cường độ cao, bạn có thể dần dần xây dựng một vóc dáng đốt mỡ.

Làm thế nào để thực hiện phương pháp "đi bộ 666"?

Bài tập được chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên, khởi động sáu phút bao gồm các động tác khớp đơn giản, chẳng hạn như xoay tay, nâng gối và gập hông. Các bài tập này kích thích cơ bắp và hệ tuần hoàn, đồng thời giúp ngăn ngừa chấn thương.

Tiếp theo, đi bộ cường độ vừa phải trong 60 phút, khoảng 80-100 bước mỗi phút, với tốc độ vừa phải (nhưng không quá chậm), giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và cải thiện chức năng tim phổi.

Bước cuối cùng là bài tập hạ nhiệt sáu phút với các bài tập giãn cơ: Kéo giãn bắp chân, gân kheo và lưng, đồng thời thả lỏng các cơ bị căng cứng để giúp giảm tích tụ axit lactic và đau nhức. Nhịp điệu này hoàn chỉnh và có hệ thống hơn so với đi bộ hoặc các bài tập ngắn, giúp người mới bắt đầu dễ dàng thành thạo và duy trì.

Phương pháp "đi bộ 666" tác động thế nào đến cơ thể và cân nặng?

"Phương pháp "đi bộ 666" bật chế độ đốt cháy chất béo

Mặc dù đi bộ có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là bài tập aerobic cường độ vừa phải hiệu quả nhất để đốt cháy mỡ thừa một cách liên tục. Đặc biệt khi đi bộ từ 30 đến 60 phút, cơ thể sẽ dần dần sử dụng mỡ làm nguồn năng lượng.

Giai đoạn này được xem là giai đoạn oxy hóa chất béo hoạt động mạnh nhất, giúp cải thiện hiệu quả chuyển hóa chất béo. Điều này không chỉ giảm mỡ hiệu quả mà còn tác động đến các vùng tích tụ mỡ cục bộ như bụng dưới, đùi trong và cơ bắp chân, từ đó dần dần định hình vóc dáng. Hơn nữa, đối với những người ít vận động, vấn đề "mỡ dưới cơ thể" do hoạt động tĩnh kéo dài có thể được cải thiện dần dần thông qua tần suất đi bộ này.

Phương pháp "đi bộ 666" có thể cải thiện quá trình trao đổi chất một cách hiệu quả

Nhiều người không giảm cân được thường rơi vào tình huống khó xử "ăn rất ít mà không giảm cân". Vấn đề cốt lõi không phải là họ ăn bao nhiêu, mà là tỷ lệ trao đổi chất cơ bản thấp.

Các bài tập aerobic liên tục, chẳng hạn như đi bộ, có thể kích hoạt cơ bắp, thúc đẩy lưu thông máu, ổn định lượng đường trong máu và phản ứng insulin, đồng thời tăng cường đáng kể khả năng trao đổi chất tổng thể.

Phương pháp "đi bộ 666" bao gồm 60 phút đi bộ mỗi lần. Với việc luyện tập đều đặn, 3-5 ngày một tuần, bạn không chỉ có thể giảm cân mà còn thực sự xây dựng được một "vóc dáng giảm cân".

Phương pháp "đi bộ 666" giúp cơ thể và tâm trí bạn nhẹ nhàng

Hormone căng thẳng tăng cao mãn tính có thể dễ dàng dẫn đến tích tụ mỡ bụng. Hoạt động thể chất nhịp nhàng, chẳng hạn như đi bộ, đã được chứng minh là giải phóng các hormone tích cực như endorphin và serotonin, giúp giảm đáng kể mức độ căng thẳng chỉ trong 30 phút. Nhiều bác sĩ tâm lý khuyên bạn nên đi bộ vào buổi tối, đặc biệt là vào buổi tối.

Nó không kích thích quá mức các trung tâm thần kinh của bạn, nhưng có thể giúp bạn thư giãn và điều hòa hơi thở cũng như nhiệt độ cơ thể, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ và có giấc ngủ sâu hơn. Theo thời gian, bạn không chỉ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn vào ban ngày mà hệ thống nội tiết cũng sẽ ổn định hơn.

Ưu điểm của "đi bộ 666": Dễ dàng bắt đầu và không đau đớn khi phát triển thói quen tập thể dục

So với các lớp tập gym đắt đỏ và lịch tập tạ dày đặc, rào cản để bắt đầu đi bộ gần như bằng không. Bạn không cần bất kỳ kỹ năng hay nền tảng thể thao nào - chỉ cần một đôi giày vừa vặn và chút thời gian rảnh rỗi.

Đối với nhiều nhân viên văn phòng, các bà mẹ và người cao tuổi, chế độ tập luyện "không cần dụng cụ, không tốn chi phí đi lại" này chính là lợi thế lớn nhất. Bạn có thể lên lịch đi bộ vào buổi sáng trước khi đi làm, trong giờ nghỉ trưa hoặc sau bữa tối. Bạn cũng có thể đạt được hiệu quả mong muốn bằng cách chia nhỏ thời gian tập luyện thành các khoảng thời gian (ví dụ: 30 phút buổi sáng, 30 phút buổi tối).

Hơn nữa, bằng cách sử dụng ứng dụng đếm bước chân trên điện thoại, bật nhạc yêu thích, hoặc thậm chí nghe podcast trong khi đi bộ, bạn có thể biến việc đi bộ thành một "khoảng thời gian riêng tư" thư giãn hơn là một bài tập thể dục căng thẳng. Một khi đã hình thành thói quen, bạn sẽ thấy rằng tập thể dục không nhất thiết phải là một cuộc chiến; nó chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong nhịp sống của bạn.