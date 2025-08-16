Những ngày qua, trên mạng xã hội, các video "đóng viện phí cho người lạ" của một TikToker Lương Đỗ đã được viral (lan truyền) rất mạnh và trở thành trend (xu hướng) được nhiều người trẻ yêu thích. Dù không phải là hành động mới nhưng những video mang nguồn năng lượng tích cực và ý nghĩa nhân văn này đang được giới trẻ hưởng ứng và lan tỏa rộng rãi.

Món quà bất ngờ

Trong bối cảnh mạng xã hội thường bị "bóp méo" bởi những chiêu trò câu view, những hành động như của TikToker Lương Đỗ mang lại niềm tin và được nhiều người "đu trend". Anh đã thực hiện với những đoạn clip giản dị nhưng đầy tính nhân văn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM). Trong đoạn clip đầu tiên được chia sẻ, nam TikToker này đã đến Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện và lắng nghe câu chuyện của một gia đình có con nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Tổng chi phí điều trị cho bé lên đến khoảng 100 triệu đồng, sau khi trừ BHYT, gia đình vẫn còn phải đóng 11 triệu đồng, trong đó có 4 triệu đồng chưa thể xoay xở. Biết được điều này, Lương Đỗ đã trả toàn bộ khoản còn lại để trợ giúp cho bé.

Chị Uông Thục Quyên “đóng viện phí cho người lạ” tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Sau video đầu tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực, anh quay lại bệnh viện lần hai. Lần này, người được anh giúp là một em nhỏ đang điều trị viêm não, với tổng chi phí điều trị hơn 60 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, người mẹ khánh kiệt sau thời gian dài lo viện phí. Tuy số tiền không lớn nhưng lại là nguồn động viên tinh thần với người mẹ trong thời khắc khốn cùng. Người mẹ đã bật khóc khi nhận được món quà bất ngờ.

Hai đoạn clip trên nhận được hàng trăm nghìn lượt thích với vô vàn nhận xét, bình luận tích cực từ cư dân mạng: "Mạng xã hội cần nhiều hơn những nội dung như thế này. Thật sự cảm động!". "Số tiền này có thể là nhiều cũng có thể là ít với tùy mỗi người nhưng hành động của bạn chắc chắn đã mang đến một phép màu đối với các em nhỏ cùng gia đình. Cảm ơn bạn vì đã lan tỏa điều tốt đẹp". Hưởng ứng trend này, diễn viên Long Chun cũng dùng tiền công đi diễn trong một tháng được 8,4 triệu đồng để "đu trend". "Các bạn ơi hãy lan tỏa trend này, mình đang đợi video của các bạn!" - nam diễn viên kêu gọi.

Cùng với diễn viên Long Chun, rất nhiều bạn trẻ đã "khoe" những phiếu thu tiền của các bệnh viện. Có bạn nói: "Mình nhận ra mình đã đu trend này được 3 năm rồi". Tiêu biểu như cô gái trẻ Uông Thục Quyên (27 tuổi, ở TP HCM) đã âm thầm làm điều này. Tháng 10-2022, Quyên lần đầu đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) để đóng viện phí cho người lạ. Cô làm việc với Phòng Công tác Xã hội - nơi giữ danh sách bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đã đăng ký để được giúp đỡ viện phí. Quyên thông báo số tiền mình có thể đóng góp, sau đó chọn ra các bệnh nhi muốn giúp cũng như số tiền cụ thể. "Khi hoàn tất đóng tiền, tôi sẽ nhận biên lai từ bệnh viện và gửi cho gia đình bệnh nhi. Đến hạn thanh toán viện phí, bệnh viện sẽ trừ đi số tiền trên biên lai và người nhà bệnh nhi chỉ phải đóng khoản còn lại" - Thục Quyên chia sẻ.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Không nghĩ đây là trend mà chỉ là việc cần làm, bà Trần Thị Long (một doanh nhân ở TP HCM) đã âm thầm "đóng viện phí cho người lạ" được 2 năm. Hằng tháng, bà Long dành khoảng 300 triệu đồng để đóng viện phí, mua BHYT cho bệnh nhân tại các bệnh viện như Nhi Đồng 2, Ung Bướu và Chợ Rẫy. "Tôi không trao tiền trực tiếp mà chọn ra những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đóng viện phí. Khi biết một cháu bé cần thêm 40 triệu đồng cho ca phẫu thuật tim, tôi hỗ trợ ngay" - bà Long chia sẻ.

Được hỗ trợ 3 triệu đồng viện phí từ trend này, anh Trương Văn Cường (ở TP HCM) rất xúc động. Mưu sinh bằng nghề tài xế nuôi 2 con, vợ chỉ ở nhà nội trợ, kinh tế gia đình anh Cường không mấy khá giả. Con trai út của anh bị bệnh tim bẩm sinh, đã trải qua 2 lần phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Một mình vợ anh chăm con suốt mấy tháng liền ở bệnh viện. "Tuy có BHYT trang trải bớt chi phí điều trị cho con nhưng với gia cảnh mình vẫn là gánh nặng. Tôi đã nghỉ việc để phụ vợ chăm con. Được sự tiếp sức từ các nhà hảo tâm, gia đình tôi cảm thấy an ủi phần nào" - anh Cường bùi ngùi nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiệu ứng tích cực từ các trend đã lan tỏa trong cộng đồng. Riêng tại bệnh viện, số người tìm đến để đóng viện phí cho "người lạ" tăng gần 20% chỉ trong vài ngày đầu tháng 8. Hiện bệnh viện có trên 10 nhóm thiện nguyện hoạt động lặng thầm, bền vững trong việc hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi nghèo như: Nhóm Hát để sẻ chia, nhóm MMO, Hướng Dương Xanh, Thuận Tâm, An Nhiên tour. Các nhóm đều có chung tấm lòng thiện nguyện đến từ nhiều ngành nghề khác nhau và thường xuyên liên hệ với Phòng Công tác Xã hội bệnh viện tìm hiểu những bệnh nhi khó khăn đang cần chi phí điều trị để thể hiện lòng nhân ái. "Mọi trường hợp đều được xác minh rõ ràng trước khi kết nối với nhóm. Trung bình mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận và phối hợp hỗ trợ cho hơn 1.000 trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị và tiếp đón hơn 500 lượt các nhà hảo tâm đến giúp đỡ. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đặc biệt dành cho các em nhỏ không may mắn" - bà Thúy bày tỏ.

Chạm đến trái tim từ sự tử tế Trend "Đóng viện phí cho người lạ" không xuất phát từ một chiến dịch truyền thông bài bản nào. Không có hashtag, không có nhà tài trợ, không có mô tả, "trend tử tế" này chỉ đơn thuần là một người trẻ gieo lòng nhân ái, làm điều tốt đẹp chạm đến trái tim của nhiều người khác rồi họ âm thầm làm theo. Chính sự tự nhiên ấy đã tạo nên làn sóng nhân văn lan tỏa vang xa.



