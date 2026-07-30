Động thái mới nhất của MCK sau khi Sở VHTT TP.HCM mời làm việc về album gây tranh cãi

MCK có cập nhật MXH sau khi Sở VHTT TP.HCM lên tiếng về album phòng thu HVL.

Chiều 30/7, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TP.HCM đã chính thức lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh album HVL của rapper MCK. Đại diện Sở VHTT TP.HCM nhận được câu hỏi liên quan đến album HVL cùng các MV và ca khúc của MCK đang thu hút lượng lớn lượt xem, lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều ý kiến cho rằng các sản phẩm này xuất hiện ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ được cho là liên quan đến chất kích thích.

Theo nội dung câu hỏi, dù ê-kíp đã gắn cảnh báo "Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức" trước mỗi MV, các sản phẩm vẫn được phát hành trên những nền tảng miễn phí như YouTube và TikTok - nơi đông đảo công chúng, bao gồm cả người chưa thành niên, có thể dễ dàng tiếp cận. Từ đó, báo chí đặt vấn đề về quan điểm quản lý của Sở đối với các sản phẩm văn hóa phổ biến trên môi trường mạng, cũng như việc liệu chỉ gắn cảnh báo nội dung đã đủ để bảo vệ người chưa thành niên hay chưa.

MCK đang là tâm điểm chú ý

Trả lời câu hỏi, đại diện Sở VHTT TP.HCM nhấn mạnh quan điểm: "Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, quyền sáng tạo nghệ thuật cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc."

Đối với trường hợp của MCK, Sở VHTT TP.HCM cho biết đã tiếp nhận các phản ánh liên quan đến nội dung MV của nam rapper. "Ngày 28/7/2026, Sở đã mời ông Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK) đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Hiện Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn. Sau khi hoàn tất việc xem xét, có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí và công chúng."

Động thái của MCK sau khi Sở VHTT TP.HCM lên tiếng về album HVL

Tối cùng ngày, MCK đã có những cập nhật mới trên mạng xã hội. Nam rapper chia sẻ lại một bài đăng trên Facebook cá nhân với dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "When it's your turn to swing the hammer (and definitely your time will come), do it as violently and loudly as possible. Because nobody cared when you were the nail." (Có thể tạm dịch: Khi đến lượt bạn vung búa (và chắc chắn thời của bạn rồi sẽ đến), hãy giáng xuống thật mạnh và vang dội nhất có thể. Vì chẳng một ai bận tâm khi bạn chỉ là chiếc đinh). MCK còn chú thích thêm "chill" (thư giãn).

Sau đó, MCK tiếp tục đăng tải story chia sẻ ca khúc remix Cô Độc Vương. Đây là những cập nhật mới nhất của nam rapper trên mạng xã hội sau khi Sở VHTT TP.HCM xác nhận đã mời anh đến làm việc liên quan đến các nội dung bị phản ánh trong album HVL.

MCK ra mắt album phòng thu thứ 2 vào ngày 17/6, một cách bất ngờ

Ra mắt bất ngờ vào ngày 17/6/2026, HVL là album có sức tăng trưởng nổi bật của thị trường Vpop năm nay. Dự án gồm 30 ca khúc với tổng thời lượng hơn 90 phút, được chia thành hai mạch cảm xúc đối lập: một bên là những câu chuyện tình yêu mang màu sắc tiếc nuối, trầm lắng, bên còn lại là chất rap game/trap gai góc, dữ dội vốn là màu sắc quen thuộc của MCK.

Album được thực hiện bởi đội ngũ N0L4B3L với sự tham gia của các nhà sản xuất maiki và fujibynight, trong khi phần hình ảnh do Trung Bảo (Fustic.) và Phương Vũ (Antiantiart) đảm nhận. Ngay từ giai đoạn giới thiệu, trailer 360 độ được quay bằng iPhone 17 Pro Max đã tạo hiệu ứng truyền thông đáng chú ý. Dự án còn quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời như Tùng Dương, Obito, marzuz, Tage, Thành Draw, A$AP Ướt Mi và RPT ORIJINN. Trong đó, màn kết hợp giữa MCK và Tùng Dương trong ca khúc Slippery được xem là một trong những điểm nhấn thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Thời gian qua, album của MCK liên tục gây chú ý

Sau khi phát hành, HVL lọt Top 4 Weekly Top Albums Global của Spotify. Tại thị trường trong nước, album có tới 11 ca khúc góp mặt trên Official Vietnam Chart, trong đó Nếu Như Ta Chẳng Còn kết hợp cùng A$AP Ướt Mi vươn lên vị trí quán quân.

Đến thời điểm hiện tại, Sở VHTT TP.HCM cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi quá trình xem xét hoàn tất và có kết luận theo thẩm quyền, cơ quan này sẽ thông tin chính thức đến truyền thông và công chúng.