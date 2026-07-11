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Đóng phản diện quá đạt, nam diễn viên 57 tuổi mới cưới được vợ vì ai cũng... sợ

CẢNH LY
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Vì gương mặt quá giống phản diện đã khiến nhiều cuộc xem mắt của nam diễn viên đổ vỡ trước khi kịp bắt đầu.

Có những nghệ sĩ khiến khán giả nhớ mãi vì các vai chính hào nhoáng, nhưng cũng có người lại gắn chặt tên tuổi với hình tượng phản diện đến mức ảnh hưởng cả cuộc sống đời thường. Mễ Học Đông là một trường hợp như vậy. Sau hơn 20 năm chuyên đóng vai ác, ông mới tìm được hạnh phúc riêng ở tuổi 57. Theo trang QQ, một trong những lý do khiến ông lận đận đường tình duyên lại xuất phát từ chính gương mặt quá hợp với những nhân vật phản diện.

- Ảnh 1.

Công chúng bất ngờ trước lý do khiến Mễ Học Đông lận đận trong chuyện tình cảm.

Sinh năm 1966 tại Trường Xuân (Cát Lâm, Trung Quốc), Mễ Học Đông từng có quãng thời gian phục vụ trong quân đội trước khi về làm công nhân tại quê nhà. Dù có công việc ổn định, ông vẫn quyết định từ bỏ để theo đuổi đam mê diễn xuất. Năm 22 tuổi, Mễ Học Đông thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 1988, trở thành bạn học của nhiều gương mặt nổi tiếng như Hứa Tình và Tưởng Văn Lệ.

Thời sinh viên, hoàn cảnh kinh tế của Mễ Học Đông khá khó khăn nên Hứa Tình từng nhiều lần mang đồ ăn từ nhà giúp đỡ bạn học, thậm chí hỗ trợ mua vé tàu xe cho ông. Cả 2 từng vướng tin đồn tình cảm khi bị bắt gặp đi xem phim cùng nhau, nhưng Mễ Học Đông chưa bao giờ lợi dụng câu chuyện này để thu hút sự chú ý.

- Ảnh 2.

Mễ Học Đông và Hứa Tình.

Sau khi tốt nghiệp năm 1992, ông gia nhập Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc và dành nhiều năm miệt mài với những vai diễn nhỏ. Bước ngoặt chỉ đến vào năm 2001 khi ông góp mặt trong bộ phim Băng Đen.

Đáng chú ý, Mễ Học Đông đảm nhận cùng lúc 2 anh em sinh đôi là sát thủ Dương Xuân và Dương Thu. Không cần những màn thể hiện cường điệu, ông phân biệt 2 nhân vật chỉ bằng ánh mắt và những cử động rất nhỏ ở bàn tay. Vai diễn được nhiều người trong nghề đánh giá cao và giúp ông trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim chính kịch.

Tuy nhiên, thành công ấy cũng vô tình trở thành "con dao 2 lưỡi". Sau Băng Đen, các đạo diễn gần như chỉ tìm đến Mễ Học Đông để giao những vai phản diện như trùm xã hội đen hay nhân vật mưu mô, nham hiểm. Ông lần lượt xuất hiện trong các tác phẩm như Lang Độc Hoa, Đặc Xá 1959, Đại Quyết Chiến, Phá Hiểu Đông Phương hay mới đây là Cuộc Đối Đầu Tuyệt Mật.

- Ảnh 3.

Điều trớ trêu là hình tượng phản diện trên màn ảnh lại ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện hôn nhân ngoài đời.

Theo truyền thông Trung Quốc, người thân từng nhiều lần mai mối cho Mễ Học Đông. Trong các buổi gặp đầu tiên, các cô gái đều có thiện cảm với ông vì tính cách hiền lành, điềm đạm. Nhưng sau khi về nhà xem những bộ phim ông từng đóng, không ít người lại e ngại vì gương mặt quá dữ dằn trên màn ảnh. Thậm chí, có gia đình còn lo lắng tài tử họ Mễ ngoài đời cũng "phản diện" như các nhân vật ông thể hiện.

Không chỉ vậy, lịch quay phim dày đặc trong nhiều năm cũng khiến Mễ Học Đông gần như không có thời gian xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Khi nhiều bạn học đã lập gia đình và con cái trưởng thành, ông vẫn sống một mình. Ngôi sao Băng Đen từng thừa nhận thời trẻ chỉ nghĩ đến công việc và gần như bỏ quên chuyện tình cảm.

- Ảnh 4.

Mãi đến năm 2023, khi đã bước sang tuổi 57, Mễ Học Đông mới kết hôn thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Vợ ông là người ngoài ngành giải trí, làm công việc văn phòng và có lối sống khép kín.

Đám cưới của 2 người được tổ chức đơn giản tại quê nhà Trường Xuân với chỉ vài bàn tiệc dành cho người thân và bạn bè. Họ không chụp ảnh cưới rầm rộ, cũng không công khai trên mạng xã hội nên danh tính và gương mặt của vợ Mễ Học Đông vẫn được giữ kín. Từ khi kết hôn đến nay, truyền thông gần như không ghi lại được hình ảnh 2 người xuất hiện cùng nhau. Mễ Học Đông cho biết vợ không quen với cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu nên ông muốn bảo vệ sự riêng tư của cô.

- Ảnh 5.

Sau nhiều năm gắn bó với những vai phản diện, Mễ Học Đông chưa từng trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Nhưng ở tuổi 60, ông lại có được điều đã đến khá muộn là một cuộc sống bình yên bên người mình yêu. Với nhiều khán giả, đó có lẽ mới là cái kết đẹp nhất dành cho người đàn ông từng nhiều năm bị chính gương mặt trên màn ảnh "làm khó" ở ngoài đời.

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