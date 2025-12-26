Đồng nghiệp của vợ bất ngờ gọi điện “đòi con”, chồng quyết định xét nghiệm ADN, sự thật được hé lộ

Cuộc sống gia đình tưởng chừng yên ả của anh Nam bỗng chốc đảo lộn chỉ sau một cuộc điện thoại từ số lạ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia lạnh lùng khẳng định: cậu con trai thứ hai mà anh Nam nuôi nấng suốt 6 năm qua không phải con ruột của anh, mà là máu mủ của ông ta.

Anh Nam (quê Ninh Bình) vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Cuộc gọi đến vào một buổi tối bình thường, khi cả gia đình vừa ăn cơm xong. Ban đầu, anh cho rằng đó là trò quấy rối vô căn cứ. Nhưng người đàn ông kia nói rành rọt tên vợ anh, thời điểm đứa trẻ chào đời, thậm chí cả chuyến du lịch công ty cách đây nhiều năm. Những chi tiết đó khiến anh bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

Gần một thập kỷ chung sống, vợ chồng anh Nam có hai con, đủ nếp đủ tẻ. Từ bên ngoài nhìn vào, đó là một gia đình mẫu mực, không điều tiếng, không sóng gió. Hai năm trước, cả nhà còn quyết định rời Hà Nội về quê khởi nghiệp, với mong muốn con cái được lớn lên trong môi trường yên bình hơn.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, người đàn ông lạ tiếp tục gọi điện, thẳng thừng cho biết từng có quan hệ ngoài luồng với vợ anh Nam. Đứa trẻ ra đời là kết quả của mối quan hệ ấy. Trước đây, anh ta không nhận con. Gần đây, sau một tai nạn khiến mất khả năng sinh sản, người này mới tìm đến và yêu cầu “nhận lại con để có người nối dõi”.

Những lời nói như dao cứa khiến anh Nam không còn giữ được sự bình tĩnh. Anh bắt đầu để ý đến ngoại hình con trai. Càng nhìn, anh càng nhận ra cậu bé hầu như không có nét nào giống mình. Nỗi nghi ngờ lớn dần, gặm nhấm anh từng ngày.

Không thể tiếp tục sống trong dằn vặt, anh Nam làm xét nghiệm ADN. Anh cẩn thận chuẩn bị mẫu móng tay của mình và con trai, cho vào túi zip, rồi lái xe đến trung tâm xét nghiệm ADN trong tâm trạng nặng trĩu.

Khoảnh khắc nhận kết quả, anh choáng váng. Đứa trẻ anh yêu thương, chăm sóc suốt 6 năm qua không có quan hệ huyết thống với anh.

Về nhà, anh đưa kết quả xét nghiệm ADN cho vợ. Người vợ bật khóc, thừa nhận đã có một lần vượt quá giới hạn khi đi du lịch cùng công ty. Trong men rượu và sự thiếu kiểm soát, cô không ngờ mình mang thai và người đồng nghiệp kia chính là người gọi điện đòi con.

Sự thật phơi bày khiến anh Nam không thể tha thứ. Dù vợ quỳ gối van xin, anh vẫn quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội, rất nhiều người tìm đến xét nghiệm ADN trong tâm trạng giằng xé giữa hy vọng và nỗi sợ sự thật.

Xét nghiệm ADN là phương pháp khoa học có độ chính xác rất cao trong xác định quan hệ huyết thống, nhưng đi kèm với đó là những hệ lụy tâm lý không nhỏ. Kết quả ADN có thể giúp làm sáng tỏ sự thật, song cũng có thể phá vỡ những mối quan hệ vốn được xây dựng bằng niềm tin và tình cảm suốt nhiều năm. Vì vậy, trước khi quyết định xét nghiệm, mỗi người cần chuẩn bị tâm lý thật kỹ, cân nhắc đầy đủ các hệ quả có thể xảy ra đối với bản thân, con trẻ và gia đình.

Bà Nga cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn các cơ sở xét nghiệm uy tín, được cấp phép, đồng thời xác định rõ mục đích xét nghiệm là tự nguyện hay phục vụ thủ tục hành chính để tránh rắc rối pháp lý. Trong mọi trường hợp, quyền lợi và sự ổn định tâm lý của trẻ em cần được đặt lên hàng đầu.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.