Đồng hồ Rolex, tiệm phun xăm ở TP.HCM, chồng Thư Đan Nguyễn đầu tư cho vợ giờ ra sao?

Những món quà này từng được chồng Thư Đan Nguyễn đăng tải công khai trên MXH.

Ồn ào xoay quanh Thư Đan Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Đan Thư) thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi liên tục xuất hiện những diễn biến mới. Bên cạnh những tranh cãi liên quan đến cuộc hôn nhân của nữ TikToker, nhiều người cũng chú ý đến những chia sẻ trước đây của B.A - người tự nhận là chồng cô - về việc luôn dành sự quan tâm và chiều chuộng vợ bằng nhiều món quà có giá trị.

Thư Đan Nguyễn và B.A

Một trong những món quà được nhắc đến nhiều nhất là chiếc đồng hồ Rolex mà B.A tặng Thư Đan Nguyễn vào tháng 9/2020.

Thời điểm đó, B.A đăng tải hình ảnh chiếc đồng hồ kèm dòng chú thích: "Em thích gì anh cho đó…". Dù không tiết lộ mẫu đồng hồ hay giá trị cụ thể nhưng với việc đây là sản phẩm đến từ thương hiệu đắt đỏ, nhiều người cho rằng món quà có giá trị không hề nhỏ.

Bài đăng của B.A vào tháng 9/2020

Trong gần 6 năm qua, chiếc đồng hồ này vẫn thường xuyên xuất hiện cùng Thư Đan Nguyễn. Qua những hình ảnh được cô chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy nữ TikToker nhiều lần đeo chiếc Rolex trong cuộc sống thường ngày, khi tham dự các sự kiện cũng như trong những bộ ảnh thời trang.

Gần nhất là vào tháng 6/2026 vừa qua, Đan Thư vẫn sử dụng chiếc đồng hồ này.

Trong những năm qua, Thư Đan Nguyễn vẫn thường xuyên sử dụng chiếc đồng hồ này

Một chi tiết khác cũng được cộng đồng mạng "đào lại" là câu chuyện B.A mở tiệm làm đẹp cho Thư Đan Nguyễn.

Tháng 12/2019, B.A từng đăng tải bài viết tìm mặt bằng ở đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và khu vực lân cận với mức giá thuê khoảng 40 - 90 triệu đồng/tháng. Dù không nói rõ mục đích thuê địa điểm, anh đính kèm bản thiết kế của một cơ sở làm đẹp.

Hiện nay, ảnh chụp màn hình bài đăng này đang được nhiều tài khoản MXH chia sẻ lại cùng thông tin cho rằng B.A là người đứng ra thuê mặt bằng để mở tiệm phun xăm cho vợ.

B.A tìm mặt bằng vào cuối năm 2019

Về phía Thư Đan Nguyễn, trên trang cá nhân, tháng 6/2020 cô thông báo khai trương một cơ sở phun xăm mang tên D.B (không cập nhật địa chỉ). Trong bài đăng, nữ TikToker chia sẻ hình ảnh khai trương với rất nhiều lẵng hoa chúc mừng.

Sau đó, Thư Đan Nguyễn không cập nhật nhiều về hoạt động của cơ sở D.B trên mạng xã hội.

Ảnh khai trương vào tháng 6/2020

Đến tháng 7/2022, cô đổi tên tiệm thành D.B.S, thông báo khai trương studio tại đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định. Bài đăng chủ yếu là hình ảnh ghi lại không khí buổi lễ, bạn bè và đối tác đến chung vui mà không nhắc đến B.A.

Hiện tại, D.B.S. vẫn đang hoạt động bình thường. Theo thông tin được ghi ở phần bio, tiệm này cung cấp các dịch vụ như phun xăm chân mày, môi, tiêm filler và đào tạo học viên.

Ngoài 2 món quà nổi bật này, B.A còn đăng nhiều hình ảnh cho thấy anh đã tặng vợ những món quà tặng vợ giá trị. Chẳng hạn như năm 2020, B.A đăng ảnh chuyển khoản 2 tỷ tiền mua xe tiền tỷ tặng vợ con, nhẫn kim cương 915 triệu đồng vào tháng 9/2019, tiền mặt 80 triệu đồng vào năm 2017,... Ngoài ra B.A còn treo tranh vẽ vợ trong phòng làm việc cùng với chú thích: “Nghe nói treo tranh vợ sẽ mau giàu”.

B.A thường đăng những món quà và thể hiện tình cảm dành cho vợ

Nhiều người thảo luận về việc B.A từng dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho vợ thông qua những món quà hay việc đồng hành trong công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng tất cả đều là những câu chuyện diễn ra trong giai đoạn cả hai vẫn còn chung sống và xây dựng cuộc hôn nhân của mình, hiện tại đã kết thúc thì không nhắc lại nữa.

Đến nay, cả Thư Đan Nguyễn và B.A đều chưa có chia sẻ mới liên quan đến những tài sản hay món quà từng được nhắc đến. Trong khi đó, quá trình giải quyết các vấn đề sau ly hôn, theo chia sẻ trước đó từ B.A, vẫn chưa có kết quả cuối cùng.