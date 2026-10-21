Đồng có khả năng tự diệt khuẩn rất tốt, vì sao dao mổ vẫn phải làm bằng thép không gỉ?

Đồng và đồng thau có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, vậy tại sao các dụng cụ trong phòng phẫu thuật - nơi cần độ vô trùng tuyệt đối - lại luôn làm từ thép không gỉ thay vì đồng?

Sức mạnh diệt khuẩn kỳ diệu của kim loại đồng

Từ thời Ai Cập cổ đại, con người đã nhận ra đặc tính chữa lành của kim loại đồng. Việc ứng dụng đồng để xử lý vết thương không phải là mánh khóe ma thuật, mà là một hiện tượng khoa học mang tên hiệu ứng oligodynamic - khả năng tự tiêu diệt vi khuẩn qua tiếp xúc. Bất kỳ vi khuẩn nào, dù là E. coli hay siêu vi khuẩn MRSA, khi hạ cánh xuống bề mặt đồng thau đều phải đối mặt với một cái chết đau đớn.

Bề mặt đồng không bao giờ ngồi yên; chúng liên tục oxy hóa khi tiếp xúc với không khí, giải phóng hàng loạt ion mang điện tích. Những ion này hoạt động như những mũi giáo siêu nhỏ đâm thủng màng tế bào, tràn vào bên trong và phá hủy hoàn toàn cấu trúc DNA của mầm bệnh. Năng lực tự thân này tuyệt vời đến mức vào năm 2008, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã chính thức cấp phép cho vật dụng bằng hợp kim đồng hoạt động như một loại thuốc diệt khuẩn hợp pháp.

Thế nhưng, nếu đồng sở hữu sức mạnh diệt khuẩn vô song đến vậy, tại sao dao mổ lại không được làm từ đồng để tối đa hóa sự bảo vệ cho bệnh nhân?

Dù đồng và đồng thau có khả năng tự khử trùng, chúng giết vi khuẩn quá chậm (hơn 2 giờ) và không thể đạt tiêu chuẩn vô trùng tuyệt đối trong y khoa.

Nghịch lý thời gian và ranh giới vô trùng

Rào cản chí mạng đầu tiên chính là thời gian. Đồng cần tới 2 giờ liên tục để có thể tiêu diệt 99,9% lượng vi khuẩn bám trên bề mặt. Trong đời sống thường ngày, con số 99,9% nghe có vẻ vô cùng hoàn hảo và thường được dùng làm tiêu chuẩn vàng cho các sản phẩm làm sạch.

Nhưng trong môi trường phẫu thuật, nơi lằn ranh sinh tử vô cùng mỏng manh, việc giảm thiểu 99,9% lại là một thảm họa y khoa kinh hoàng. Lý do là vì vẫn còn 1 vi khuẩn tiếp tục sống sót trong mỗi 1.000 con, chực chờ xâm nhập vào vết thương hở.

Vô trùng y khoa đòi hỏi một tiêu chuẩn khắc nghiệt hơn rất nhiều: xác suất để một bào tử sống sót phải nhỏ hơn một phần triệu. Để đạt được mức độ này, bệnh viện sử dụng nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước áp suất cao (autoclave).

Ở nhiệt độ 132 độ C, nồi hấp sẽ luộc chín mọi cấu trúc protein và tiêu diệt mầm bệnh chỉ trong vòng 4 phút. Tốc độ diệt khuẩn chậm chạp của đồng hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để cạnh tranh với cỗ máy vô trùng này.

Thép không gỉ được chọn làm dao mổ vì đặc tính "trơ" - tạo lớp màng bảo vệ ngăn ăn mòn, chịu được hàng ngàn chu kỳ hấp nhiệt, máu và hóa chất mà không biến đổi.

Sự hi sinh bề mặt và bản án tử cho dụng cụ phẫu thuật

Nguyên nhân quan trọng nhất loại bỏ đồng khỏi phòng mổ đến từ chính cơ chế diệt khuẩn tự nhiên của nó. Sức mạnh của đồng đến từ việc bề mặt của nó liên tục ăn mòn, bong tróc để giải phóng ion. Tuy nhiên, trên bàn mổ, sự ăn mòn này lại chính là bản án tử. Không một bác sĩ nào muốn cầm một chiếc dao mổ xỉn màu, rỉ sét hay đang từ từ hòa tan ion kim loại thẳng vào vết thương của bệnh nhân.

Sự ăn mòn sẽ tạo ra một bề mặt sần sùi, để lại hàng triệu hang hốc siêu nhỏ cho bụi bẩn và máu khô ẩn náu, biến dụng cụ phẫu thuật vô tình trở thành một ổ lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, đồng thau là vật liệu quá mềm, hoàn toàn vắng mặt trên thang đo độ cứng Rockwell C khắt khe của các kỹ sư. Nếu chế tác bằng đồng thau, phần lưỡi dao mổ sẽ lập tức cong gập, cùn đi và biến dạng ngay ở nhát cắt đầu tiên lên da thịt.

Thép không gỉ thuộc họ martensitic có thể xử lý nhiệt để đạt độ cứng cực cao, giữ được độ sắc nhọn, trong khi đồng quá mềm để làm lưỡi cắt.

Vì sao thép không gỉ là chân ái của ngành y tế

Trái ngược hoàn toàn với đồng, thép không gỉ được lựa chọn chính vì sự trơ lì hoàn toàn về mặt hóa học của nó. Nhờ pha trộn hợp kim crom, thép không gỉ sở hữu một lớp màng oxit bảo vệ cực kỳ vững chắc. Lớp màng này cách ly lõi sắt khỏi oxy, có khả năng tự chữa lành vết xước ngay lập tức.

Bất chấp hơi nước nhiệt độ cao, máu người hay các dung dịch khử trùng có tính ăn mòn mạnh, thép không gỉ vẫn vẹn nguyên độ bóng loáng sau hàng ngàn chu kỳ hấp nhiệt.

Hơn thế nữa, các loại thép làm dụng cụ thuộc họ martensitic cho phép xử lý nhiệt cường độ cao để đạt độ cứng siêu việt.

Nhờ vậy, lưỡi dao mổ luôn được mài cực sắc, kẹp phẫu thuật có thể uốn cong mà không hề nứt vỡ. Tính kinh tế siêu việt và tuổi thọ bền bỉ của thép không gỉ đánh trúng tâm lý chuộng sự thực dụng, giúp các cơ sở y tế tiết kiệm một khoản ngân sách khổng lồ cho việc tái đầu tư trang thiết bị.

Ứng dụng thực sự của đồng trong y tế là ở các bề mặt hay chạm tay (như tay nắm cửa, thanh chắn giường), nơi khả năng tự khử trùng chậm của nó là ưu điểm giữa các lần lau dọn thông thường.

Sự phân vai hoàn hảo mang lại an toàn tuyệt đối

Dù không đủ tư cách bước vào phòng mổ, đồng vẫn luôn là một chiến binh thầm lặng bảo vệ bệnh nhân khỏi lây nhiễm chéo. Các bề mặt có tần suất người chạm vào rất nhiều nhưng lại ít được vô trùng liên tục - như tay nắm cửa, thanh chắn giường bệnh, cọc truyền dịch - chính là sân khấu lý tưởng nhất cho loại vật liệu này. Ở những khu vực công cộng đó, khả năng tự khử trùng chậm rãi trở thành một rào chắn vô giá giữa các lần nhân viên vệ sinh lau dọn.

Thực tế đã chứng minh các vật dụng bằng kim loại đồng giúp giảm tới 83% lượng vi khuẩn và kéo giảm tỷ lệ nhiễm trùng chéo trong phòng bệnh xuống hơn một nửa. Cuối cùng, mọi vật liệu trong bệnh viện đều được bố trí dựa trên hiệu năng tối ưu nhất của chúng. Đồng thau kiên cường canh gác ở hệ thống tay nắm cửa trước khi vào phòng phẫu thuật, nhưng khi đã bước chân qua ngưỡng cửa đó, không có bất kỳ thứ gì ngoài thép không gỉ được phép nằm trên khay mổ.