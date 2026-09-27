Đóng BHXH 33 năm, muốn nghỉ việc khi chưa đến tuổi về hưu: Làm sao để hưởng mức tối đa 75%?

Đã đóng BHXH hơn 33 năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động cần lựa chọn phương án nào để bảo đảm quyền lợi khi nghỉ việc?

Người lao động đã có nhiều năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu cần lưu ý những điều kiện nào để bảo đảm quyền lợi khi nghỉ việc?

