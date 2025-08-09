Đón tiết Lập Thu với 4 món canh bổ dưỡng: Chống lạnh, dưỡng dạ dày, tăng sức đề kháng

Người xưa có câu "Lập Thu uống canh, quanh năm khỏe mạnh" không phải là lời nói vui. Đây chính là thời điểm chuyển giao giữa mùa Hè oi bức và mùa Thu khô hanh – thời điểm mà cơ thể cần được chăm sóc kỹ lưỡng để thích nghi với khí hậu thay đổi.

Một bát canh ngon không chỉ là sự dịu dàng của gian bếp, mà còn là "liều thuốc" tự nhiên giúp thải độc, tăng sức đề kháng và dưỡng tạng phủ. Dưới đây là 4 món canh dễ nấu, nguyên liệu dễ kiếm, phù hợp với thể trạng người Việt để bạn và gia đình có thể đón mùa thu thật êm dịu, khỏe mạnh.

1. Canh thanh lọc, giải nhiệt: Canh ý dĩ, đậu đỏ và khoai mài

Vì sao nên uống vào Lập Thu?

Thời tiết mùa thu thường khiến cơ thể mệt mỏi, phù nề và ẩm thấp trong người. Canh ý dĩ – đậu đỏ – khoai mài là lựa chọn lý tưởng để giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ ẩm khí và hỗ trợ tiêu hóa.

Nguyên liệu (cho 3–4 người):

- Ý dĩ: 30g, đậu đỏ (tiểu đậu): 30g, khoai mài: 1 củ, thịt nạc: 100g, gừng tươi: 3 lát.

Cách nấu:

Ngâm ý dĩ và đậu đỏ 2 tiếng trước khi nấu. Đun 1 lít nước, cho đậu và ý dĩ vào nấu lửa nhỏ 30 phút. Củ mài gọt vỏ, cắt miếng. Thịt thái lát mỏng, trụng sơ với nước nóng. Cho tất cả vào nồi cùng gừng, nấu thêm 15 phút. Nêm chút muối là hoàn tất.





Mẹo nhỏ:

- Rang sơ ý dĩ trước khi nấu giúp ấm bụng hơn, phù hợp người tỳ vị yếu.

- Không đậy kín nắp khi nấu để hương thơm lan tỏa, tránh trào nước.

Công dụng:

Uống liên tục 3 ngày sẽ thấy người nhẹ nhõm, bụng êm ái. Rất phù hợp với người thường xuyên dùng điều hòa, dễ tích nước và phù.

2. Canh ấm người, dưỡng huyết: Canh gà hầm gừng và táo đỏ

Vì sao nên uống vào đầu thu?

Mùa thu thường khiến tay chân lạnh, người dễ bị cảm cúm, nhất là người già và phụ nữ. Canh gà với gừng – táo đỏ giúp làm ấm cơ thể, bổ huyết, tăng sức đề kháng tự nhiên.

Nguyên liệu:

- 2 đùi gà ta, 10 quả táo đỏ,1 nhánh gừng to (thái lát), 1 nhúm nhỏ kỷ tử, 1 thìa rượu trắng

Cách nấu:

Gà chặt miếng vừa ăn, luộc sơ với rượu để khử mùi. Táo đỏ bỏ hạt. Nấu 800ml nước sôi, cho gà, táo, gừng vào, hạ nhỏ lửa hầm 40 phút. Cuối cùng cho kỷ tử, nêm nếm gia vị, nấu thêm 5 phút là dùng được.

Mẹo nhỏ:

- Không bỏ vỏ gừng để tăng hiệu quả giữ ấm.

- Người thể hàn có thể thêm 1 lát đương quy để bổ huyết.

Công dụng:

Uống mỗi sáng và tối giúp giữ ấm, tránh cảm lạnh. Rất thích hợp cho phụ nữ, người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng kém.

3. Canh bổ xương, giàu canxi: Canh đậu hũ, rong biển và tép khô

Vì sao nên uống vào thu?

Mùa thu ánh nắng yếu dần, khiến khả năng hấp thụ vitamin D và canxi giảm sút. Canh này là tổ hợp hoàn hảo giúp xương chắc khỏe, cơ thể nhẹ nhàng, chống loãng xương.

Nguyên liệu:

- 1 miếng đậu phụ non, 20g tép khô hoặc tôm nõn, 5g rong biển khô, 1 quả trứng gà, hành lá.

Cách nấu:

Đậu cắt miếng nhỏ, trụng sơ để khử mùi. Tép rửa sạch, rang sơ. Rong biển ngâm mềm, xé nhỏ. Đun sôi 600ml nước, cho đậu và tép vào nấu 8 phút.

Đánh tan trứng, đổ từ từ vào nồi, khuấy nhẹ, cho rong biển vào. Nêm gia vị, rắc hành và vài giọt dầu mè.

Mẹo nhỏ:

- Thêm vài giọt giấm khi nấu giúp canxi dễ hấp thụ hơn.

- Trẻ em và người lớn tuổi nên ăn món này 2–3 lần/tuần.

Công dụng:

Bổ sung canxi tự nhiên, ngừa loãng xương. Rất thích hợp cho học sinh đang phát triển hoặc người lớn tuổi cần bảo vệ xương khớp.

4. Canh dưỡng dạ dày: Canh khoai mài, hạt sen và gạo kê

Vì sao nên uống vào thu?

Thu hanh khô, dễ làm dạ dày tổn thương, sinh ợ chua, đầy bụng. Món canh này giúp dịu dạ dày, cải thiện tiêu hóa và làm dịu tâm trí.

Nguyên liệu:

1 củ khoai mài, 50g kê (hoặc gạo nếp lứt), 20g hạt sen, 200g xương heo hoặc sườn, 2 lát gừng

Cách nấu:

Ngâm hạt sen và gạo 1 giờ. Xương luộc sơ. Cho xương và hạt sen vào nồi với 1 lít nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa hầm 40 phút. Thêm khoai mài, kê, gừng, nấu thêm 20 phút. Nêm gia vị, nấu thêm 5 phút rồi tắt bếp.

Mẹo nhỏ:

- Kê nấu từ nước lạnh để không bị vón.

- Người hay đau dạ dày có thể thêm vài hạt tiêu đen để tăng tác dụng giữ ấm.

Công dụng:

Giúp làm dịu cơn đau bụng, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện giấc ngủ và dưỡng tỳ vị hiệu quả. Rất tốt cho người ăn uống thất thường hoặc có hệ tiêu hóa yếu.

3 nguyên tắc vàng khi uống canh vào mùa thu:

- Uống đều đặn nhưng đúng cách: 3–4 lần/tuần là lý tưởng. Uống ấm, vào buổi sáng hoặc tối là tốt nhất.

- Chọn canh theo khí hậu vùng miền: Miền Bắc nên ưu tiên canh ấm người, miền Nam ẩm thấp nên dùng canh giải nhiệt.

- Không uống canh khi vừa ăn no: Uống sau bữa chính khoảng 1 tiếng giúp hấp thụ tốt hơn, không lo loãng dịch vị dạ dày.

Mỗi bát canh không chỉ là bữa ăn, mà còn là cách bạn chăm sóc cơ thể, gia đình và cả sức khỏe tinh thần. Lập Thu – thời điểm bắt đầu mùa thu cũng là lúc bạn nên khởi động thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Hãy để căn bếp ấm lên bằng những món canh đầy dưỡng chất, để cơ thể đủ mạnh mẽ bước qua mọi thay đổi của thời tiết!

Chúc bạn thực hiện thành công!