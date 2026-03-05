Chớp mắt một cái, những ngày tháng 3 lại ùa về, mang theo một cột mốc thời gian đặc biệt mà ông bà ta từ xưa rất coi trọng: Tiết Kinh Trập . Năm 2026, Tiết Kinh Trập rơi vào ngày 5 tháng 3 dương lịch. Theo nghĩa chiết tự, "Kinh" là đánh thức, "Trập" là côn trùng đang ngủ đông; đây là lúc những tiếng sấm đầu xuân vang lên, vạn vật như vươn vai bừng tỉnh sau một chuỗi ngày giá rét.

Đối với chị em phụ nữ, Tiết Kinh Trập không chỉ là sự chuyển giao của thời tiết mà còn là thời điểm "vàng" để điều chỉnh lại lối sống, dọn dẹp không gian và chăm chút cho từng bữa ăn giấc ngủ của tổ ấm. Đôi khi chẳng cần mâm cao cỗ đầy hay những nghi lễ rình rang phức tạp, việc sống thuận tự nhiên, hiểu rõ cơ thể mình mới là cách tốt nhất để gọi mời bình an và may mắn. Hãy cùng điểm qua 3 lưu ý cực kỳ mộc mạc, gần gũi nhưng lại là "chìa khóa" giúp bạn bước qua tiết khí này một cách khỏe khoắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng nhất.

1. Chăm sóc tỳ vị từ gian bếp nhỏ, thêm ngọt bớt chua, đừng quên trái lê thanh mát

Khi bước vào Tiết Kinh Trập , thời tiết thay đổi rõ rệt, những cơn mưa phùn mùa xuân bắt đầu nặng hạt hơn, không khí có phần ấm lên nhưng lại tiềm ẩn cái lạnh ẩm ương của những đợt gió mùa sót lại. Đây là lúc gan trong cơ thể hoạt động mạnh mẽ nhất, nếu không biết cách ăn uống điều độ thì rất dễ khiến tỳ vị bị tổn thương, sinh ra mệt mỏi, chán ăn hay cáu gắt vô cớ. Bí quyết mộc mạc nhất mà người xưa truyền lại chính là "ăn nhiều đồ ngọt, bớt đồ chua" để dưỡng tỳ khỏe gan.

Chị em không cần phải tìm kiếm những nguyên liệu đắt đỏ, chỉ cần khéo léo bổ sung thêm chút táo đỏ, củ mài, hạt sen hay bí đỏ vào mâm cơm hàng ngày là đã đủ giúp hệ tiêu hóa của cả nhà êm ái hơn hẳn. Đặc biệt trong những ngày này, gian bếp nhỏ không thể thiếu sự hiện diện của những trái lê mọng nước.

Bạn có thể gọt lê ăn tráng miệng hoặc thái hạt lựu đem chưng cùng chút đường phèn, mộc nhĩ trắng. Lê có tính mát, giúp thanh nhiệt, nhuận phổi, đánh bay cái ho khan hay cảm giác khô hanh bứt rứt thường thấy lúc giao mùa. Một bát canh lê ngọt thanh, ấm nóng mỗi buổi tối không chỉ xoa dịu cổ họng mà còn như một liều thuốc tinh thần êm ái, kéo các thành viên trong gia đình lại gần nhau hơn sau một ngày dài tất bật ngược xuôi.

2. Mở toang cửa sổ xua tan nồm ẩm, dọn dẹp "tàn dư" để năng lượng mới ùa vào nhà

Tiết Kinh Trập thường trùng với thời kỳ "ác mộng" của nhiều gia đình ở miền Bắc vì nồm ẩm hoành hành, sàn nhà rịn nước trơn trượt, quần áo phơi mãi chẳng khô mang theo mùi ngai ngái, khiến không khí trong nhà dễ trở nên ngột ngạt và bí bách. Đừng để cái thời tiết ẩm ương này làm tụt cảm xúc của cả nhà, thay vào đó, hãy biến việc dọn dẹp thành một cuộc "cách mạng" nhỏ để F5 lại toàn bộ không gian sống.

Việc đầu tiên là tranh thủ những lúc trời hửng sáng, có chút gió nhẹ để mở toang cửa sổ, đón luồng sinh khí tươi mới của mùa xuân lùa vào từng ngóc ngách nhằm xua tan đi thứ không khí lưu cữu. Sau đó, hãy xắn tay áo lên dọn dẹp những món đồ cũ kỹ, giặt giũ lại chăn ga gối đệm, lau dọn nhà cửa bằng những loại nước lau sàn có chiết xuất tự nhiên như sả, chanh hay quế để xua đuổi côn trùng đang rục rịch sinh sôi.

Đặt thêm một vài chậu cây xanh nhỏ xinh ở góc bệ cửa sổ, cắm một bình hoa loa kèn hay hoa bưởi thơm dịu trên bàn phòng khách cũng là một cách tuyệt vời để "gọi" mùa xuân vào nhà. Một không gian sống sạch sẽ, thoáng đãng, thơm tho không chỉ bảo vệ hệ hô hấp của con trẻ mà theo phong thủy, đó còn là cách dọn đường để rước tài lộc, đón những nguồn năng lượng tích cực và may mắn tuôn chảy vào tổ ấm của bạn.

3. Giữ một tâm hồn "thả lỏng", ngủ sớm dậy sớm, bớt ôm đồm suy nghĩ

Ông bà ta thường dặn, sống thuận tự nhiên thì tự nhiên sẽ ban lại sức khỏe và sự bình an vô giá. Tiết Kinh Trập vạn vật vươn mình đâm chồi nảy lộc, con người cũng nên gác lại những muộn phiền, âu lo của những ngày đầu năm bận rộn để cơ thể được thực sự thư giãn và nạp lại năng lượng mới.

Thay vì thức quá khuya ôm điện thoại lướt mạng xã hội hay trăn trở những chuyện chưa làm được, chị em hãy tập cho mình thói quen lên giường sớm hơn một chút và thức dậy khi tia nắng đầu tiên vừa hé rạng. Buổi sáng mùa xuân trong lành lắm, chỉ cần bạn dành ra khoảng 15 đến 20 phút vươn vai, đi bộ nhẹ nhàng quanh sân nhà hay dưới công viên, hít thở thật sâu luồng không khí thanh sạch ấy, bạn sẽ thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng, tâm trí sáng suốt và tinh thần vô cùng sảng khoái.

Đừng bó buộc bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực hay tự ôm đồm quá nhiều áp lực từ công việc và chuyện nhà cửa, hãy học cách bao dung hơn, mỉm cười nhiều hơn và trân trọng những niềm vui nhỏ bé xung quanh mình. Khi tâm hồn bạn tĩnh lặng, nhẹ nhàng và rạng rỡ như một buổi sáng mùa xuân, mọi khó khăn giông bão ngoài kia cũng sẽ tự nhiên mà lùi bước, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp và bình yên nhất đang đón đợi phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)