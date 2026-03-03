Trong phong thủy và thực tế đời sống tại Việt Nam, có 4 loại cây rất quen thuộc nhưng lại vô tình trở thành "thỏi nam châm" thu hút rắn tìm đến trú ngụ hoặc săn mồi.

1. Các loại cây leo giàn (ví dụ hoa thiên lý)

- Lý do thu hút: Rắn, đặc biệt là các loài rắn lục, rất thích các giàn leo vì chúng tạo ra bóng râm mát mẻ và có cấu trúc cành nhánh đan xen chắc chắn, thuận tiện cho việc ẩn nấp và rình mồi (ví dụ các loài chim, thạch sùng).

Giàn thiên lý là nơi lý tưởng để rắn ẩn nấp và rình mồi. (Ảnh minh họa)

- Cách phòng tránh: Cần thường xuyên cắt tỉa lá, không để giàn leo quá rậm rạp hoặc mọc che lấp cửa sổ, ban công.

2. Các loại cây tre, trúc cảnh

- Lý do thu hút: Cây họ tre thường mọc thành bụi dày, tạo ra môi trường ẩm thấp ở gốc và là nơi trú ngụ ưa thích của chuột và ếch nhái – thức ăn chính của rắn.

Các bụi tre, trúc là nơi ẩn náu thích hợp cho rắn. (Ảnh minh họa)

- Cách phòng tránh: Dọn dẹp lá khô rụng dưới gốc cây, phát quang các bụi tre quá dày để tạo độ thông thoáng, giúp ánh sáng mặt trời chiếu được xuống nền đất.

3. Các loài hoa có mùi hương nồng (ví dụ lan vũ nữ, hoa quỳnh)

- Lý do thu hút: Một số nghiên cứu và kinh nghiệm dân gian cho thấy hương thơm nồng của một số loại hoa (như lan vũ nữ hay hoa quỳnh) có sức hút với các loài côn trùng, từ đó kéo theo các loài bò sát và rắn tìm đến.

- Cách phòng tránh: Không nên trồng các chậu lan quá sát cửa ra vào. Vào buổi tối (thời điểm rắn hoạt động mạnh), nên đóng cửa kín nếu vườn lan đang vào mùa nở rộ.

4. Các loại cây ăn quả (ví dụ mít, nhãn, vải)

- Lý do thu hút: Các cây ăn quả lớn thường có tán lá rộng, quả chín thu hút dơi, chim và chuột. Đây là "chuỗi thức ăn" hoàn hảo dẫn dụ các loài rắn lớn (như rắn hổ mang, rắn ráo) tìm đến săn mồi trên cây hoặc dưới gốc.

- Cách phòng tránh: Thu gom quả rụng ngay khi chúng rơi xuống để tránh thu hút chuột. Bôi vôi vào gốc cây không chỉ giúp trừ sâu bệnh mà còn có tác dụng đuổi một số loài bò sát nhờ mùi hăng đặc trưng.

* Mẹo phòng ngừa chung: Để giữ an toàn cho gia đình, bạn có thể trồng xen kẽ các loại cây khắc tinh của rắn như sả, tỏi, hoặc cây lưỡi hổ xung quanh khuôn viên nhà. Mùi hương và đặc tính hóa học của những cây này khiến rắn rất e dè khi lại gần.

Gia Linh (Tổng hợp)