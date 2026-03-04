Trong năm Bính Ngọ 2026, năng lượng Hỏa vượng cực điểm khiến vòng xoáy Thái Tuế trở nên gắt gao hơn. Tử vi học có nói, có 4 con giáp chịu ảnh hưởng trực tiếp, tuy nhiên nếu biết đủ thận trọng và tìm ra giải pháp thì họ hoàn toàn có thể "biến nguy thành cơ", tìm cơ hội trong thử thách.

Hãy xem trong đó có bạn không và tình hình tài vận cụ thể cũng như chiến thuật hóa giải của từng con giáp dưới đây nhé:

1. Con giáp tuổi Ngọ: Trực Thái Tuế (Năm tuổi)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ sẽ là con giáp bước vào năm bản mệnh, gặp cục diện "Tự Hình" (tự mình làm khó mình).

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Dù có nhiều cơ hội kiếm tiền do năng lượng đồng nhất, nhưng bạn dễ đánh mất tài lộc vì sự chủ quan hoặc nóng nảy. Tiền bạc dễ đến dễ đi, đầu tư bốc đồng thường dẫn đến thua lỗ. Có dấu hiệu hao tài tốn của do các khoản chi ngoài kế hoạch.

- Cách hóa giải:

+ Tâm thế: Tuổi Ngọ "Cần kiềm cương" bản thân, học cách lắng nghe thay vì tự quyết.

+ Hành động: Con giáp này nên đi chùa cầu an vào đầu năm. Đeo trang sức hình Mùi (Lục hợp) bằng ngọc để làm dịu năng lượng Hỏa vượng.

+ Tài chính: Chỉ nên đầu tư vào các lĩnh vực quen thuộc, tham khảo kỹ các nguồn uy tín trước khi xuống tiền.

2. Con giáp tuổi Tý: Xung Thái Tuế (Tý - Ngọ trực xung)

Tử vi học có nói, đây là con giáp chịu biến động mạnh nhất do đối kháng trực diện với năng lượng của năm, do đó, người tuổi Tý cần hết sức thận trọng. Con giáp này tốt nhất không nên cho vay tiền hoặc đầu tư rủi ro để tránh hậu quả.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Tài vận có thể sẽ trồi sụt thất thường, khó tích lũy. Công việc làm ăn dễ bị cạnh tranh không lành mạnh hoặc vướng vào tranh chấp pháp lý. Cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá khiến lợi nhuận bị chia cắt.

- Cách hóa giải:

+ Tâm thế: "Lấy tĩnh chế động", không nên thực hiện những thay đổi lớn mang tính mạo hiểm.

+ Hành động: Tuổi Tý có thể sử dụng vật phẩm phong thủy hình Sửu, Thân hoặc Thìn (Tam hợp/Lục hợp) để tăng cường quý nhân.

+ Tài chính: Con giáp này hãy luôn có phương án dự phòng và tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh nợ nần cho bất kỳ ai.

3. Con giáp tuổi Sửu: Hại Thái Tuế (Sửu - Ngọ tương hại)

Mối quan hệ "Lục Hại" khiến tuổi Sửu gặp rắc rối từ những người thân cận hoặc đối tác lâu năm nên con giáp này cần phải có chiến thuật xử lý "khủng hoảng" một cách tinh tế và khéo léo nhất có thể.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Dễ gặp cảnh "gậy ông đập lưng ông", bị người mình tin tưởng phản bội gây tổn thất tiền bạc. Công việc làm ăn có thể gặp sự cố sát nút, khiến dòng tiền bị đình trệ. Tài lộc khó tụ, dễ vướng thị phi nơi công sở ảnh hưởng đến thưởng doanh số.

- Cách hóa giải:

+ Tâm thế: "Cẩn tắc vô ưu", rà soát kỹ các hợp đồng và văn bản pháp lý để tránh rủi ro.

+ Hành động: Tránh tham gia vào các cuộc tranh luận vô bổ. Có thể đeo vòng tay đá thạch anh tím để giữ tâm trí sáng suốt.

+ Tài chính: Ưu tiên giữ tiền mặt và các khoản tích lũy an toàn như gửi tiết kiệm.

4. Con giáp tuổi Mão: Phá Thái Tuế (Mão - Ngọ tương phá)

Theo tử vi học, tuổi Mão là con giáp phạm Thái Tuế nhẹ hơn so với 3 con giáp nói trên, tuy nhiên, cũng không nên vì thế mà coi nhẹ. Cục diện Tương Phá chủ về sự rạn nứt trong các mối quan hệ dẫn đến hao tổn vật chất nên tuổi Mão cũng vẫn cần phải thận trọng, đặc biệt là trong các mối quan hệ.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Sự nghiệp dễ gặp cản trở từ cấp dưới hoặc đồng nghiệp. Các dự án đang suôn sẻ có thể bị phá hỏng giữa chừng, gây lãng phí nguồn lực và tiền bạc. Tài chính dễ bị thâm hụt do thói quen chi tiêu để giải tỏa áp lực (mua sắm, tiệc tùng).

- Cách hóa giải:

+ Tâm thế: Tuổi Mão nên học cách bao dung và kiên nhẫn. Đừng để cảm xúc chi phối các quyết định kinh tế.

+ Hành động: Con giáp này có thể cân nhắc việc thực hiện các nghi thức bao sái bàn thờ hoặc cúng Thái Tuế đầu năm để giải vây hung tinh.

+ Tài chính: Lập kế hoạch chi tiêu chi tiết theo các phương pháp chuyên nghiệp tại các nguồn uy tín.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.