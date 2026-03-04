Trong ngày thứ Tư (04/03/2026), tức ngày 16 tháng Giêng, cục diện địa chi cho thấy hôm nay ngày Đinh Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ là. Đây là thời điểm năng lượng Thổ của ngày Sửu được sưởi ấm bởi thiên can Đinh (Hỏa), tạo nên cục diện "Hỏa dưỡng Thổ" cực kỳ vững chãi và màu mỡ cho việc tích lũy tài sản.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến thuật để mỗi con giáp "hốt lộc" trong ngày này mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tỵ (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là "ngôi sao" sáng nhất ngày hôm nay, 4/3 nhờ mối quan hệ Tam Hợp vượng phát. Là con giáp đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề, nếu biết nắm bắt cơ hội vàng này thì tuổi Tỵ sẽ còn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gặt hái không ít tài lộc trong dịp đầu xuân.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Bạn đón nhận luồng cát khí dồi dào, tiền bạc đổ về từ các nguồn thu chính thống (Chính Tài). Những kế hoạch kinh doanh khai xuân bắt đầu cho "quả ngọt". Khả năng quan sát tinh tế giúp bạn nhận ra những cơ hội đầu tư "vàng" mà người khác bỏ lỡ. Quý nhân phù trợ giúp bạn nhận được những khoản thưởng hoặc hoa hồng bất ngờ.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hành động: Tuổi Tỵ hãy quyết liệt chốt các hợp đồng hoặc tất toán các giao dịch lớn vào Giờ Tỵ (09h - 11h) để tận dụng tối đa vượng khí.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc mang theo phụ kiện màu đỏ hoặc trắng để kích hoạt vòng lặp tương sinh "Hỏa sinh Thổ - Thổ sinh Kim".

2. Con giáp tuổi Dậu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo tử vi học, cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, làm gì cũng may mắn và được trợ giúp, "tiền đầy túi, lộc đầy tay". Với sự sắc sảo, quyết đoán và mạnh mẽ đặc trưng, tuổi Dậu sẽ có thể đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng nền móng tài chính cho năm Bính Ngọ.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Thần Tài gõ cửa giúp bạn có lộc về Thiên Tài (lộc bất ngờ). Có thể bạn sẽ trúng thưởng, nhận quà tặng giá trị hoặc có lợi nhuận đột biến từ các khoản đầu tư tay trái. Uy tín cá nhân cao giúp tuổi Dậu dễ dàng thuyết phục được những đối tác khó tính nhất, mang về những thỏa thuận béo bở.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Giao thiệp: Chủ động kết nối với đối tác cũ. Một lời gợi ý từ quý nhân (có thể là bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên hoặc người thân trong gia đình) có thể mang lại thông tin đầu tư béo bở cho quý I/2026.

+ Giờ tốt: Tuổi Dậu có thể cân nhắc việc thực hiện các giao dịch quan trọng vào Giờ Dậu (17h - 19h) để tận dụng năng lượng bản mệnh tương hỗ.

3. Con giáp tuổi Tý (Lục Hợp: Tý - Sửu)

Tử vi học có nói, nhờ mối quan hệ Lục Hợp (nhị hợp), tuổi Tý cũng sẽ là con giáp có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng gặt hái được nhiều lợi ích vật chất. Với sự thông minh, nhanh nhẹn và giỏi nắm bắt thông tin, tuổi Tý sẽ gặt hái được những thành quả rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Vận khí chuyển biến tích cực giúp con giáp tuổi Tý thu hồi được những khoản nợ cũ hoặc nhận lại tiền từ các nguồn phụ. Sự thông minh, linh hoạt của tuổi Tý được địa chi Sửu vững chãi nâng đỡ, giúp các quyết định tài chính của bạn trở nên chuẩn xác hơn bao giờ hết. Có thể nói, tài lộc của tuổi Tý sẽ đến từ sự ổn định và bền vững.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Kế hoạch: Rà soát lại danh mục đầu tư cũng như chi tiêu để chuẩn bị chiến lược dài hạn cho năm mới Bính Ngọ 2026, giúp cho việc sử dụng đồng tiền trở nên tối ưu và hiệu quả nhất có thể.

+ Hành động: Hãy thực hiện việc gửi tiết kiệm hoặc mua vàng trong ngày này; năng lượng "kho Thổ" của Sửu sẽ giúp tài sản của bạn được bảo toàn và sinh sôi.

* Lời khuyên chung: Ngày Đinh Sửu mang nạp âm Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe). Hãy giữ tâm thế điềm tĩnh, "mềm mỏng như nước" nhưng cũng cần sự vững chãi của Thổ để bảo toàn lộc khí. Chúc tất cả các bạn một ngày mới tràn đầy hứng khởi, may mắn và bình an nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.