Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi học, năm Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho tuổi Ngọ cơ hội để khẳng định bản thân và thăng tiến rực rỡ với triển vọng nghề nghiệp vô cùng tươi sáng nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh như sao Tướng Tinh, Kim Quỹ, Thiên Hỷ.

Trong tử vi sao Tướng Tinh tượng trưng cho quyền uy, khả năng lãnh đạo và bản lĩnh cầm quân trong công việc. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi để thăng quan tiến chức, khẳng định vị thế và được cấp dưới nể phục.

(Ảnh minh họa)

Sao Kim Quỹ lại được ví như "hòm vàng" hay kho lưu trữ báu vật, ngôi sao này chủ về khả năng tích lũy tài sản và may mắn trong tài chính. Nó giúp tuổi Ngọ không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền, hỗ trợ đắc lực cho các kế hoạch đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Trong khi đó, sao Thiên Hỷ chuyên chủ về các sự kiện vui mừng, hỷ tín như cưới hỏi, sinh con hoặc những cuộc hội ngộ bất ngờ. Sự xuất hiện của sao này mang lại không khí tươi vui, giúp tinh thần phấn chấn và thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ trở nên thăng hoa.

Năm Bính Ngọ 2026 là năm của những người tuổi Ngọ, và chỉ 2 tuần nữa, họ cũng sẽ là con giáp may mắn và giàu có bậc nhất. Tử vi học có nói, tháng 2 âm, được sao Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp tuổi Ngọ sẽ có quý nhân đưa đường dẫn lối, sự nghiệp sẽ có bước phát triển vượt bậc, giúp họ tăng thêm thu nhập đáng kể. Vận đỏ sẽ kéo dài trong suốt năm Bính Ngọ, nếu con giáp này biết nắm bắt thì sẽ sở hữu cuộc sống giàu sang, viên mãn.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 là một năm tốt cho những người tuổi Thân. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh trong năm nay như Văn Xương, Tuế Điện, Dịch Mã, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp.

Theo tử vi, sao Văn Xương, Tuế Điện và Dịch Mã là các sao tốt cho công việc, giúp tuổi Thân có con đường công danh sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến rực rỡ. Với sự nhanh nhạy, thông minh của mình, con giáp này có thể sẽ làm nên nghiệp lớn.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, có sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cụ thể, sao Nguyệt Đức là một đại phúc tinh mang năng lượng ôn hòa, chủ về sự từ thiện, nhân hậu và khả năng hóa giải mọi xung đột, mâu thuẫn. Sao này giúp con giáp tuổi Thân gặp dữ hóa lành, đi đâu cũng có người giúp đỡ và giữ được sự bình yên, hạnh phúc trong gia đạo.

Còn sao Thiên Hỷ chủ về những tin vui, hỷ sự và không khí tươi vui trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện cưới hỏi hay thêm người thêm của. Khi có sao này chiếu, tinh thần bản mệnh luôn phấn chấn, giúp các mối quan hệ xã giao trở nên thuận lợi và thu hút thêm nhiều vận may bất ngờ.

Tháng 1 âm, tuổi Thân nằm trong số những con giáp cần chú ý các mối quan hệ cũng như các vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần nữa, những lo lắng ấy sẽ chấm dứt. Tử vi học có nói, tháng 2 âm, tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát. Con giáp này nên biết tận dụng các cơ hội thiên thời địa lợi này để tối ưu tài lộc.

Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là con giáp sở hữu trí tuệ sắc sảo, khả năng quan sát tinh tế và luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao độ. Họ là những người có kế hoạch rõ ràng, luôn hành động quyết đoán và sở hữu năng khiếu bẩm sinh trong việc quản lý tài chính cũng như tổ chức công việc.

(Ảnh minh họa)

Nhìn một cách tổng quát, Bính Ngọ 2026 là một năm đầy sự an vui và thịnh vượng của những người tuổi Dậu. Được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp dễ thành, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm. Đặc biệt, những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được ý trung nhân và kết hôn hạnh phúc trong năm nay. Những người tuổi Dậu mà là nữ mạng sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Ngọ và tuổi Thân sẽ có một tháng 2 âm nhiều mong chờ, thì tuổi Dậu lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 2 âm mở ra, tuổi Dậu cần phải chú ý hơn trong chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tài chính. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chăm sóc sức khỏe thật tốt, nghỉ ngơi đầy đủ để tránh đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.